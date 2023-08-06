Депутат від СДПН підтримав постачання в Україну ракет Taurus

У Соціал-демократичній партії Німеччини (СДПН), що входить до правлячої коаліції, висловлюються за поставки Україні крилатих ракет Taurus. "Я не виключаю можливості, що у союзі з американцями ми також постачатимемо додаткові системи, як-от Taurus", - заявив речник фракції СДПН у Бундестазі з питань зовнішньої політики Нільс Шмід (Nils Schmid) в інтерв'ю виданню Tagesspiegel, витяги з якого опубліковані у неділю, 6 серпня.

"Перед цим необхідно переконатися, що українці самі можуть виконувати програмування на ціль, і для цього не будуть потрібні військові Бундесверу - адже тоді ми небезпечно наблизимося до прямого втручання у війну", - зазначив політик, який втім не бачить необхідності ухвалювати відповідне рішення саме зараз. "Я поділяю оцінку міністра оборони", - пояснив Шмід.

Раніше у розмові з виданням Der Spiegel депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц (Andreas Schwarz) також запропонував підтримати контрнаступ ЗСУ зокрема крилатими ракетами. "Контрнаступ буксує, Україна не має значних військово-повітряних сил для його підтримки. Тому залишається тільки керована зброя - наприклад, крилаті ракети "Taurus", за допомогою яких українська армія може подолати встановлені росіянами мінні поля та відвоювати свою територію", - заявив Шварц виданню.

Пісторіус: Taurus-и не на часі

Київ ще з кінця травня включив ракетні системи Taurus до своїх запитів Берліну на поставки озброєння. Однак німецький міністр оборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) раніше цього тижня вкотре зазначив, що ФРН не надаватиме Україні далекобійні крилаті ракети зараз. Втім, він не виключив категорично постачання цього виду зброї в майбутньому.

Раніше поставити Україні крилаті ракети Taurus уряд в Берліні закликав депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter). Він зазначав, що на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях, але можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправки в Україну.

У Вільній демократичній партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, теж підтримують поставки ракет Україні, нагадуючи, що Збройні сили України успішно застосовують поставлені Великобританією ракети Storm Shadow.