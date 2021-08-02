День незалежності України і перший парад Володимира Зеленського

У 2019-му, у перший рік свого президенства, Володимир Зеленський скасував парад 24 серпня та роздав премії військовослужбовцям. У 2020-му День незалежності святкували скромно через пандемію COVID-19. І тоді Зеленський сказав, що "танки, бронетранспортери, літаки - не атракціон для киян", та пообіцяв провести великий парад перемоги вже після повернення територій та усіх громадян з полону.

24 серпня цього року в Україні відзначають 30 років незалежності, і український президент таки прийняв у столиці масштабний парад військ України та союзників - з танками, бронетранспортерами та літаками.

Зеленський приймав парад в оточенні експрезидентів Леоніда Кучми, Віктора Ющенка та Петра Порошенка. Серед іноземних гостей були присутні президенти Литви, Польщі та Латвії, міністр закордонних справ Франції, а також Вселенський Патріарх Варфоломій.

"Патріотизм розриває"

Аби зайняти найкращі місця, глядачі почали збиратися на центральній вулиці Києва - Хрещатику - з раннього ранку. Ближче до початку урочистостей натовп більшав - ошатно одягнені, у вишиванках, з прапорами у руках люди гуртувались ближче до дороги, де уже вишикувалися піші колони військових та техніки. "Я тут з шостої ранку чекаю", - розповідає Володимир із Кривого Рогу, земляк президента Зеленського. За його словами, він спеціально приїхав до столиці, аби побачити військовий парад. Чоловік тісниться на лавці транспортної зупинки разом із іншими.

Глядачі параду в Києві

"А ми з Києва, Черкас, Луганська", - розповідають інші. За години очікування початку параду люди встигають познайомитися. Тут батьки з маленькими дітьми і люди поважного віку. "Чому я прийшла сюди? Бо я дуже люблю Україну і це мій обов’язок. Як це так, бути в Києві і не бути на такому святі", - розповідає Галина з Луганська. У 2014 році вона вимушено переїхала у Київ з рідного міста. Відтоді, каже, відзначає День незалежності щороку у центрі міста. "Патріотизм розриває на таких заходах, - ділиться співрозмовниця DW. - Зараз, коли Луганськ сіра зона, там ніяких не відбувається свят, на жаль… Померли мої батьки і я навіть не встигла на похорон до них, бо треба три дні їхати, - ледь стримує сльози жінка. - Я вірю, що Луганськ буде в Україні".

Масштабний і "несовковий"

Зі сцени на Майдані Незалежності президент Зеленський пізніше заявить, що усі громадяни України зі сходу та заходу "мають бути однією родиною". Але глядачам уздовж Хрещатика урочистої промови не чути. Хтось нарікає на поганий звук, спеку і задовгу урочисту частину. Нарешті об 11:00 під аплодисменти і привітання натовпу парад розпочався. Цього року без традиційного об'їзду міністром оборони військ. Саме таке нововведення у міністерстві напередодні назвали відходом від "совковості" та демонстрацією прихильності натовським стандартам.

Жіноча колона. Без підборів

На початку параду військовослужбовці пронесли 30-метровий державний стяг. Далі до Майдану крокували піші колони розрахунків - понад п’ять тисяч військовослужбовців. Найпалкіше юрба вітала кінологічні підрозділи зі службовими собаками та жіночу колону. Українських військовослужбовиць, до речі, після скандалу із взуттям на підборах перевзули і крокували вони на низькому ходу.

Серед учасників святково параду були також представники військ 15 країн-партнерів України - із Канади, США, Литви, Естонії, Грузії, Данії тощо. А міжнародний симфонічний оркестр об'єднаних збройних сил виконав гімн Європейського Союзу - оду "До радості" Бетховена.

Парад у Києві

Після пів годинного маршу над центром столиці пролетіла авіаційна техніка.

Техніка у небі, на суші та воді

Найбільш очікуваним на авіашоу був проліт найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія", створеного київським заводом імені Антонова. Після цього колоною пройшлася наземна техніка збройних сил України та інших формувань. За офіційними даними, у параді взяло участь понад сто літальних апаратів та чотириста одиниць зброї та техніки.

Парад у небі

Зокрема, центром Києва провезли танки, системи реактивного залпового вогню, протиповітряної оборони, артилерійські системи, безпілотники та робототехніку. Серед новинок, які показали глядачам, - складові розвідувально-ударного комплексу з застосуванням протикорабельних ракет "Нептун", ракетний комплекс "Сапсан", а також бойовий танк "Оплот-2М", який випустили у Харкові в серпні цього року. У механізованій колоні також провезли модернізовані танки "Булат", бронеавтомобілі "Козак", "Новатор" і "Варта", а також турецькі безпілотники Bayraktar.

Військова техніка на параді у Києві

Тим часом на Дніпрі провели так званий річковий парад за участю суден української армії на інших підрозділів. А в Одесі пройшов військово-морський парад за участю кораблів України та НАТО. Таку демонстрацію флоту організували вперше за роки незалежності.

"Буде що подивитися Росії"

Поки техніка їхала центром Києва, присутні встигали обговорити і новинки Укроборонпрому, і війну на Сході, і президентство Зеленського. "Буде що подивитися Росії", - коментували глядачі параду.

Учасники параду - представники армії США

"Парад - це головне, а то все так, балачки", - зазначив Володимир із Кривого Рогу на уривки виступу президента Зеленського, які вдалося почути на Хрещатику. За словами чоловіка, він побачив усе, заради чого їхав - "Мрію", українську армію і нову техніку. Упродовж понад години параду він не випускав з рук телефон, знімаючи на відео кожен рух військових. А далі разом із багатотисячним натовпом пішов святкувати далі на Майдан Незалежності.

Тим часом, до головної площі країни вирушив неофіційний марш захисників України, який уже традиційно збирається в День незалежності з 2019 року. У багатотисячній ході взяли участь ветерани війни, родичі загиблих та полонених на Сході України з портретами своїх близьких.

Закінчиться святкування концертом на 75-тисячному стадіоні "Олімпійський".