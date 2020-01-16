 Чому німці так суперечливо ставляться до свого прапора | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.08.2021

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Культура й стиль життя

Чому німці так суперечливо ставляться до свого прапора

Німці неоднозначно ставляться до прапора своєї держави, яким вони розмахують в дійсності лише під час спортивних змагань. Що стоїть за цією стриманістю?

Вдолівальники збірної Німеччини під час матчу з англійцями на Євро-2020

Вдолівальники збірної Німеччини під час матчу з англійцями на Євро-2020

Використання громадянами національного прапора в Україні є звичною справою. З часу проголошення Україною незалежності пересічні громадяни виходять з синьо-жовтими прапорами на вуличні акції, а також демонстрації та протести. Особливо цей патріотичний тренд посилився з початку анексії Росією Криму та агресії РФ на Сході України.

В Німеччині ж національний прапор зазвичай можна побачити усюди й у будь-який час під час великих спортивних змагань. Особливо таких популярних, як футбол. Під час Євро-2020, який відбувся в червні-липні цього року, в Німеччині також повсюдно майоріли чорно-червоно-жовті прапори - на автомобілях, балконах та у садках. Таким чином німці підтримували свою національну збірну з футболу - німецькі прапори були проявом радісного патріотизму, допоки збірна не завершила свій виступ поразкою від англійців в 1/8 фіналу - з того часу прапори й фарба для розмальовування обличчя знову лежать у шафах.

2006 рік: прорив для прапора у німців

Переламним моментом у ставленні німців до національного прапора країни став тріумфальний для Німеччини чемпіонат світу з футболу 2006 року. Тоді німці вперше почали масово вивішувати свої прапори.

Директор відділу зв'язків з громадськістю музею "Будинок історії Німеччини" у Бонні Гаральд Бірманн (Harald Biermann) підтверджує, що 2006 рік став "проривом" у ставленні німців до своїх стягів: "Якщо поглянути на період між 1974 та 2006 роками, то помітна разюча відмінність. У 1974 році (на Чемпіонаті світу з футболу 1974 року Західна Німеччина стала переможцем, обігравши у фіналі Нідерланди. - Ред.) лише одиниці мали прапор. У 2006 році його мав майже кожен. Це був момент, коли німці визнали свої прапори й радісно ними розмахували".

Але прапори є не лише атрибутом футбольних фанатів, як про це написано на веб-сайті німецького Бундестагу: "Німці ідентифікують себе з цими кольорами, як рідко коли робили це у своїй багатій на події історії, і це проявляється у багатьох місцях не лише під час чемпіонатів світу з футболу". Це насправді так, чи лише видавання бажаного за дійсне?

Національні почуття з тягарем

Мабуть, немає більше у світі країн, де ставлення громадян до власного прапора є настільки складним, як у Німеччині, пояснює Гаральд Бірманн у розмові з DW. А серед промислово розвинутих країн ФРН є у цьому відношенні "абсолютним винятком", наголошує він.

Звісно, кожен народ по-своєму обходиться з власними національними символами. І часто ці особливості для іноземців з першого погляду є незрозумілими. Те, що у багатьох країнах є нормою, наприклад носити футболки зі слоганом Vive la France! у Франції або God bless America! у США, важко уявити у Німеччині. Те ж саме стосується й німецьких прапорів. Але у чому полягає причина?

Гаральд Бірманн пояснює це, нагадуючи про сторінки німецької історії недалекого минулого: "Загалом слід констатувати, що німці й національні почуття - це складно. І чорно-червоно-жовті кольори пов'язані з цими почуттями. Через історію націонал-соціалізму для багатьох ставлення до нації та до національних почуттів є дуже складним. Це навантаження й надалі домінує і погіршує наше ставлення до нації".

Чорно-червоно-жовтий прапор - не нацистський символ

Енріко Брісса (Enrico Brissa) є автором книги "Покажіть прапор! Чому нам зараз потрібен чорно-червоно-жовтий прапор?". "На те, як ми обходимося з нашими символами, впливають помилкові уявлення, оскільки наше ставлення до держави і до нашої нації було непостійним і завжди було і досі є предметом дискусії", - стверджує Брісса.

Значна кількість символів часів націонал-соціалізму у ФРН законодавчо заборонені, або ж їх використання усіляко уникають. За "використання знаків антиконституційних організацій" передбачене кримінальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення до трьох років. До таких знаків належить, наприклад, зображення свастики або гітлерівське вітання. Що ж стосується чорно-червоно-жовтого прапора, то він не має відношення до націонал-соціалізму чи диктатури, нагадує Гаральд Бірманн. "Якраз навпаки. Чорно-червоно-жовтий прапор під час націонал-соціалізму не використовувався, а національним символом стали прапори зі свастиками", - каже він.

Поєднання цих кольорів вперше було використано як національний символ під час визвольної війни проти Наполеона у 1813-1815 роках: у Вільному корпусі Люцтова, добровольчому об'єднанні у складі армії Пруссії, чорно-червоно-жовті кольори використовувалися в уніформі солдатів - сама форма була чорною з жовтими ґудзиками і червоними кантами. Ці кольори у наступні роки стали використовуватися більш широко. Так, у 1848 році прапор з трьома цими кольорами був визначений Франкфуртськими національними зборами офіційним символом Німецького союзу.

Бійці Вільного корпусу Люцтова, картина Ріхарда Кнетеля (Richard Knötel)

Бійці Вільного корпусу Люцтова, картина Ріхарда Кнетеля (Richard Knötel)

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Чорно-червоно-жовтий тоді був прапором, "під яким збиралися ліберали й демократи, щоб завдяки національному руху заснувати спільну державу", каже Бірманн. А у 1919 році цей прапор став прапором першої німецької демократії у Веймарській республіці. А з захопленням влади націонал-соціалістами у Німеччині прапор був скасований як державний символ. "Чорно-червоно-жовтий прапор справді є цілком необтяженим у будь-якому відношенні", - каже Гаральд Бірманн.

"Інша інтерпретація національних кольорів" з 2014-го року

Прапор ФРН, однак, часто беруть на озброєння праві екстремісти. "З осені 2014 року ми маємо справу з іншою інтерпретацією національних кольорів, яка поступово відбувається. Ще не вляглася радість після перемоги на чемпіонаті світу з футболу у Бразилії (у 2014 році збірна Німеччини вчетверте у своїй історії стала чемпіоном світу. - Ред.), як через кілька місяців у Дрездені розпочалися демонстрації антиісламського руху Pegida ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу").

З того часу німецький національний прапор став постійним символом протестів "антисистемних" правил сил, нагадує Енріко Брісса. "Значна присутність (прапорів) на вулицях була перевершена ще більшою присутністю у соцмережах. Відтоді занадто багато співгромадян думають, що чорно-червоно-жовтий прапор є символом правоекстремістів, що, звичайно, є нісенітницею", - каже Брісса.

Праві радикали постійно використовують німецькі прапори на своїх заходах

Праві радикали постійно використовують німецькі прапори на своїх заходах

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у своїй промові у листопаді 2020 року наголосив, що не можна віддавати прапор правим екстремістам. "Чорно-червоно-жовтий є кольорами нашого демократичного минулого. Ми не повинні дозволити, щоб їх використовували та зловживали ті, хто хоче розпалювати нову націоналістичну ненависть", - сказав тоді Штайнмаєр.

Прогалини у знаннях та освіті

На думку Бірманна, однією з причин такого помилкового сприйняття прапору в німецькому суспільстві є брак у знаннях про значення та про історію чорно-червоно-жовтого прапора. Цей прапор є символом, про значення якого "багато німців швидше не знають", до цього додаються й прогалини у шкільній програмі, каже він. Тому, за словами Бірманна, багато людей не впевнені у тому, що означають кольори національного прапора Німеччини.

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На необхідності усвідомлення значення прапора наполягає й Енріко Брісса. "Йдеться про те, щоб у якомога більшої кількості людей виникли позитивні почуття до символів нашої держави, щоб вони пов'язували їх із собою, оскільки вони краще розуміють їхній сенс та сутність", - каже він.

У 2022 році відбудеться наступний Чемпіонат світу з футболу, для участі у якому збірній Німеччини ще потрібно буде кваліфікуватися. Найпізніше тоді з німецьких прапорів знову здмухнуть пил і радісно розмахуватимуть ними.

  • Селфі з канцлеркою

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Селфі з канцлеркою

    Зробити селфі з німецькою канцлеркою, подивитися, як виглядає її робочий стіл чи просто насолодитися видом з вікна її кабінету? Все це можливо в День відкритих дверей, який 17 та 18 серпня провели в урядовому кварталі в Берліні. На фото: Анґела Меркель на Дні відкритих дверей 18 серпня 2019 року.

  • Відомство федерального канцлера

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Відомство федерального канцлера

    Будівля відомства федерального канцлера, що її звели за проектом архітекторів Акселя Шультеса та Шарлотти Франк, є цікавою і для шанувальників архітектурного мистецтва. Щоправда самі берлінці називають цю споруду через її дивовижну архітектурну форму "пральна машина".

  • Федеральне міністерство фінансів

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Федеральне міністерство фінансів

    Серед загалом 14 міністерств будівля федерального міністерства фінансів побачила найбільше на своєму віку. Її звели ще за часів націонал-соціалізму в 1935 році. Це був перший масштабний будівельний проект нацистів. Тоді тут розмістилось міністерство авіації "третього рейху". Після війни саме тут 7 жовтня 1949 року було засновано НДР. Про це нагадує фреска "Будівництво республіки" 1953 року.

  • Міністерство оборони

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Міністерство оборони

    Комплексом будинків на Ландвер-каналі ще з часів кайзерівської Німеччини користувались різні військові структури. Під час правління нацистів в стінах цієї будівлі група офіцерів Вермахту планувала заколот проти Адольфа Гітлера. Однак замах, який вчинили 20 липня 1944 року, провалився. Про ці події нагадує меморіал "Німецький рух опору".

  • Меморіал Німецький рух опору

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Меморіал "Німецький рух опору"

    Про невдалий замах на нацистського лідера Адольфа Гітлера нагадує сьогодні у дворі міністерства оборони скульптура оголеного молодого чоловіка зі зв'язаними руками. Меморіал уже неодноразово розширювали. Його темою є не лише опір групи 20 липня, але й інших людей та груп в Німеччині, які виступили проти нацистської диктатури.

  • Будівля Рейхстагу

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Будівля Рейхстагу

    Будівля Рейхстагу, в якій нині засідає німецький парламент, не бере участі в Днях відкритих дверей, які влаштовує уряд Німеччини. Річ у тім, що потрапити до цієї будівлі рядові громадяни можуть фактично завжди, зареєструвавшись, наприклад, на відвідування парламентських дебатів. Єдиний нюанс - обмежена кількість місць на гостьовій трибуні. Також кожен депутат може запросити групу гостей.

  • Купол будівлі Рейхстагу

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Купол будівлі Рейхстагу

    А от для відвідування купола Рейхстагу немає жодних перешкод. Потрібно лише завчасно зареєструватися. Навколо будівництва купола архітектором Норманом Фостером точилось чимало дискусій. Тепер цей купол став одним із символів Берліна. Звідси відкривається панорамний вид на столицю.Та й тривалий режим роботи - дуже незвичний для Німеччини! Екскурсію можна здійснити щодня з 8-24 години!

  • Будівля імені Якоба Кайзера

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Будівля імені Якоба Кайзера

    Будівля імені Якоба Кайзера є найбільшим депутатським корпусом німецького Бундестагу. Вона нараховує 1745 офісів. Ця будівля безпосередньо межує з Рейхстагом. Особливу увагу привертає до себе та сторона будівлі, яка звернена до Шпрее. Тут ізраїльський митець Дані Караван встановив скляну стіну, на якій надруковані перші 19 статей Основного закону Німеччини.

  • Будівля імені Пауля Лебе

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Будівля імені Пауля Лебе

    День відкритих дверей влаштовує не лише уряд. Цього року от уже в 15-й раз відкриються для рядових громадян двері низки парламентських будівель. Будівля Рейхстагу відкрита для відвідувачів майже завжди, а от 8 вересня можна буде зазирнути ще й до двох сучасних парламентських корпусів - будівель імені Пауля Лебе та Марі Елізабет Людерс.

  • На березі Шпрее

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    На березі Шпрее

    Мабуть, одне з найгарніших місць берлінського урядового кварталу - це берег Шпрее на рівні депутатських корпусів імені Пауля Льобе та Марі-Елізабет-Люберс. На сходах, які спускаються до річки, можна відпочити після екскурсії урядовим кварталом, а літніми вечорами тут демонструють 30-хвилинну мультимедійну інсталяцію про історію Рейхстагу та демократії в Німеччині.

  • Палац Бельвю

    Селфі з Меркель - День відкритих дверей в урядовому кварталі в Берліні

    Палац Бельвю

    Раз на рік у гості до своєї резиденції в палаці Бельвю запрошує всіх охочих і федеральний президент Німеччини. Цього разу двері президентської резиденції відкриють для громадян 31 серпня. Під гаслом "День відкритого палацу" планується ціла музично-розважальна програма. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв, що теж буде на святі.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Каріна Оганесян


 

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