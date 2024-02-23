Більшість німців хочуть більше озброєнь Україні - опитування

Німці переважно схвально ставляться до збільшення військової підтримки України, свідчить соцопитування. Лише 32 відсотки - проти.

Переважна більшість німців підтримує збільшення військової підтримки України, свідчать результати опитування Politbarometer, оприлюдненому в п'ятницю, 23 лютого, телеканалом ZDF.



62 відсотки опитаних виступають за те, щоб європейські держави надавали Україні більше зброї та боєприпасів. Порівняно з попереднім місяцем підтримка такої позиції зросла на 11 відсоткових пункти. Водночас кількість людей, які виступають проти збільшення військової підтримки, впала на десять відсоткових пункти, до 32 відсотків.

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Як показало опитування, у перерізі політичних вподобань лише більшість прихильників правих популістів АдН та політсили лівого спрямування "Союз Сари Ваґенкнехт" виступають проти збільшення військової допомоги Україні - 81 відсоток та 57 відсотки відповідно.

Німці підтримують збільшення видатків на оборону

Більшість респондентів також позитивно ставляться до збільшення витрат на Бундесвер та оборону - таких 72 відсотки. У квітні минулого року цей показник становив 59 відсотків. Водночас, частка тих, хто не погоджується з цим, знизилася на 11 пунктів, до 23 відсотків.

Опитування проводилося серед майже 1300 респондентів телефоном або онлайн з 20 по 22 лютого 2024 року. Воно вважається репрезентативним для німців, наділених правом голосу.

Нагадаємо, протягом 2023 року німецька військова допомога ЗСУ сягнула 5,4 мільярда євро. У 2024 році Німеччина виділить Україні понад вісім мільярдів євро військової допомоги.

