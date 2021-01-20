Де в Європі найдовше світить сонце (фотогалерея)

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Незважаючи на усі політичні й економічні потрясіння, літній сезон відпусток і відпочинку вступив у свої законні права. У нашому огляді - найсонячніші міста та курорти Європи.
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