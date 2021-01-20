 Де в Європі найдовше світить сонце (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 21.06.2022

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Культура й стиль життя

Де в Європі найдовше світить сонце (фотогалерея)

Незважаючи на усі політичні й економічні потрясіння, літній сезон відпусток і відпочинку вступив у свої законні права. У нашому огляді - найсонячніші міста та курорти Європи.

  • Гранада, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Гранада, Іспанія

    Це місто біля підніжжя Сьєрра-Невади є одним з найбільш сонячних міст на європейському континенті і відоме своєю андалусько-мавританською культурою. Сонце тут світить у середньому 341 годину на місяць. Назви, що починаються на "аль", наприклад "Альгамбра" (арабською - червоний замок) - найбільш відвідуваний історичний об'єкт в Іспанії, розташований на пагорбі Сабіка - вказують на арабське коріння.

  • Лас-Пальмас, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Лас-Пальмас, Іспанія

    Лас-Пальмас - найбільше місто на Канарських островах, де сонце сяє 341 годину на місяць. Типова канарська архітектура найкраще представлена у Старому місті Вегети. Після відпочинку на пляжі Лас-Кантерас можна скуштувати "папас арругадас" - "зморщену картоплю" - фірмову страву з відвареної у морській воді картоплі зі соусом мохо на основі оливкової олії.

  • Ніцца, Франція

    Найсонячніші міста Європи

    Ніцца, Франція

    Інший популярний курорт - Ніцца на південному сході Франції. Портове місто з м'яким кліматом цілий рік і 342 годинами сонця на місяць вабить не лише прекрасною архітектурою, пляжами та знаменитою Англійською набережною, але й щорічним фестивалем "Nice Jazz Festival". Концерти проводяться на площі Masséna у липні.

  • Валенсія, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Валенсія, Іспанія

    Іспанське місто Валенсія ідеально пасує для поєднання пляжного і міського відпочинку. Смачні тапас і паелью, родом із Валенсії, обов'язково потрібно скуштувати під час прогулянок районом Ель-Кармен. Там же розташовані музеї, храми з вражаючими фресками та ринок Mercado de Mossén Sorell. Найкращий дигестив подають на Plaza del Tossal.

  • Мессіна, Італія

    Найсонячніші міста Європи

    Мессіна, Італія

    Третє за розміром місто на Сицилії може похвалитися 345 сонячними годинами на місяць. Мессіна - місто з древньою історією. Війни, пожежі і землетруси залишили тут свій відбиток. Проте дивом вціліла церква XII століття Santissima Annunziata dei Catalani. Вона вистояла й після землетрусу 1908 року.

  • Малага, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Малага, Іспанія

    Цей популярний напрямок також пропонує 345 годин сонця на місяць, а ще може похвалитися принадами: церквами, музеями та будинком, де народився Пікассо. Тут можна відпочити на одному з багатьох середземнеморських пляжів або у Монтес-де-Малага - природному парку площею 5000 гектарів, через який протікає ріка Гуадалмедіна, і де можна втекти від міської суєти, незважаючи на близькість до самого міста.

  • Мурсія, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Мурсія, Іспанія

    На південному сході Іспанії розташоване третє за кількістю сонячних годин місто в Європі - 346. Високі температури тут норма, тому узбережжя Коста-Каліда ідеально пасує для пошуків прохолоди у спекотні літні дні. Особливо популярними є мис Манга-дель-Мар-Менор або затоки Картахени. Курортники також полюбляють околиці Мурсії.

  • Катанія, Італія

    Найсонячніші міста Європи

    Катанія, Італія

    Портове місто Катанія на сході Сицилії - на другому місці за кількістю сонячних годин на місяць - 347. Завдяки архітектурі пізнього бароко місто з 2002 року внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відпочивальників вабить історичний центр міста з Пьяцца-дель-Дуомо та Палаццо-дельї-Елефанті. Плайя-ді-Катанія також у фаворі серед туристів.

  • Аліканте, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Аліканте, Іспанія

    Найсонячніше місто Європи розташоване в Іспанії. Аліканте пропонує у середньому 349 сонячних годин на місяць. Пляжі та чарівне історичне старе місто створюють ідеальні умови для відпочинку. Типові для тутешньої кухні - страви з рису, такі як арроз негро, чорний рис з кальмарами.

  • Методологія дослідження

    Найсонячніші міста Європи

    Методологія дослідження

    Основою для розрахунків стали дані пошукової системи курортного житла Holidu. Використовуючи дані World Weather Online, в Holidu підрахували середню кількість сонячних годин на місяць з 2009 по 2021 рік. З цієї метою було досліджено дані щодо 300 найбільш густонаселених міст Європи.

    Автор: Софі Дізземонд


  • Гранада, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Гранада, Іспанія

    Це місто біля підніжжя Сьєрра-Невади є одним з найбільш сонячних міст на європейському континенті і відоме своєю андалусько-мавританською культурою. Сонце тут світить у середньому 341 годину на місяць. Назви, що починаються на "аль", наприклад "Альгамбра" (арабською - червоний замок) - найбільш відвідуваний історичний об'єкт в Іспанії, розташований на пагорбі Сабіка - вказують на арабське коріння.

  • Лас-Пальмас, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Лас-Пальмас, Іспанія

    Лас-Пальмас - найбільше місто на Канарських островах, де сонце сяє 341 годину на місяць. Типова канарська архітектура найкраще представлена у Старому місті Вегети. Після відпочинку на пляжі Лас-Кантерас можна скуштувати "папас арругадас" - "зморщену картоплю" - фірмову страву з відвареної у морській воді картоплі зі соусом мохо на основі оливкової олії.

  • Ніцца, Франція

    Найсонячніші міста Європи

    Ніцца, Франція

    Інший популярний курорт - Ніцца на південному сході Франції. Портове місто з м'яким кліматом цілий рік і 342 годинами сонця на місяць вабить не лише прекрасною архітектурою, пляжами та знаменитою Англійською набережною, але й щорічним фестивалем "Nice Jazz Festival". Концерти проводяться на площі Masséna у липні.

  • Валенсія, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Валенсія, Іспанія

    Іспанське місто Валенсія ідеально пасує для поєднання пляжного і міського відпочинку. Смачні тапас і паелью, родом із Валенсії, обов'язково потрібно скуштувати під час прогулянок районом Ель-Кармен. Там же розташовані музеї, храми з вражаючими фресками та ринок Mercado de Mossén Sorell. Найкращий дигестив подають на Plaza del Tossal.

  • Мессіна, Італія

    Найсонячніші міста Європи

    Мессіна, Італія

    Третє за розміром місто на Сицилії може похвалитися 345 сонячними годинами на місяць. Мессіна - місто з древньою історією. Війни, пожежі і землетруси залишили тут свій відбиток. Проте дивом вціліла церква XII століття Santissima Annunziata dei Catalani. Вона вистояла й після землетрусу 1908 року.

  • Малага, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Малага, Іспанія

    Цей популярний напрямок також пропонує 345 годин сонця на місяць, а ще може похвалитися принадами: церквами, музеями та будинком, де народився Пікассо. Тут можна відпочити на одному з багатьох середземнеморських пляжів або у Монтес-де-Малага - природному парку площею 5000 гектарів, через який протікає ріка Гуадалмедіна, і де можна втекти від міської суєти, незважаючи на близькість до самого міста.

  • Мурсія, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Мурсія, Іспанія

    На південному сході Іспанії розташоване третє за кількістю сонячних годин місто в Європі - 346. Високі температури тут норма, тому узбережжя Коста-Каліда ідеально пасує для пошуків прохолоди у спекотні літні дні. Особливо популярними є мис Манга-дель-Мар-Менор або затоки Картахени. Курортники також полюбляють околиці Мурсії.

  • Катанія, Італія

    Найсонячніші міста Європи

    Катанія, Італія

    Портове місто Катанія на сході Сицилії - на другому місці за кількістю сонячних годин на місяць - 347. Завдяки архітектурі пізнього бароко місто з 2002 року внесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Відпочивальників вабить історичний центр міста з Пьяцца-дель-Дуомо та Палаццо-дельї-Елефанті. Плайя-ді-Катанія також у фаворі серед туристів.

  • Аліканте, Іспанія

    Найсонячніші міста Європи

    Аліканте, Іспанія

    Найсонячніше місто Європи розташоване в Іспанії. Аліканте пропонує у середньому 349 сонячних годин на місяць. Пляжі та чарівне історичне старе місто створюють ідеальні умови для відпочинку. Типові для тутешньої кухні - страви з рису, такі як арроз негро, чорний рис з кальмарами.

  • Методологія дослідження

    Найсонячніші міста Європи

    Методологія дослідження

    Основою для розрахунків стали дані пошукової системи курортного житла Holidu. Використовуючи дані World Weather Online, в Holidu підрахували середню кількість сонячних годин на місяць з 2009 по 2021 рік. З цієї метою було досліджено дані щодо 300 найбільш густонаселених міст Європи.

    Автор: Софі Дізземонд


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    Для меломанів: концертний комплекс Parco della Musica

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  • Для гурманів: римські страви

    Найкрасивіші міста Європи: Рим

    Для гурманів: римські страви

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    Для усамітнення: парки та зелені оази Рима

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  • Для романтиків: прогулянка під вечірнім сонцем

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    Автор: Сара Хакл


  • Саграда Фамілія, Барселона

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Символ Барселони: Саграда Фамілія

    Символ Барселони - одне з найвідоміших творінь Антоні Гауді. Коли заходиш до храму Святого Сімейства (Саграда Фамілія), потрапляєш наче в ліс - височенні колони у формі дерев, м'яке світло. З башт церкви відкривається прекрасний краєвид на місто. Щоправда, це не для тих, хто боїться висоти. Можна спустись у крипту, де поховано Гауді. Будівництво храму розпочато 1882 року й триває донині.

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    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

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    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Мистецтво і природа: парк Гуель

    У районі Грасія на понад 17 гектарах розташований парк Гуель, закладений на початку 20 століття. Він поділений на дві частини. Монументальна - зі знаменитою мозаїчною лавою, витою як морський змій (на фото), а також іншими парковими спорудами архітектора Антоніо Гауді - включена у Список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Інша - засаджена деревами - оголошена заповідною та призначена для відпочинку.

  • Національний музей мистецтва Каталонії

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Для поціновувачів мистецтва: Національний музей мистецтва Каталонії

    Національний музей мистецтва Каталонії розташований у Національному палаці Монжуїк, збудованому в стилі необароко біля підніжжя гори. Колекція музею нараховує 260 тисяч мистецьких експонатів. Його вважають одним із найважливіших у місті. Там також зберігається найважливіша колекція каталонського мистецтва XIX-го та початку XX-го століття.

  • Каталонські делікатеси

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Каталонські делікатеси: ковбаска ботіфарра

    Каталонська кухня має що запропонувати гурманам. Наприклад, ботіфарра - фірмова каталонська ковбаска. За традицією її готують із нежирної свинини. Популярний напій - "Cava", який часто порівнюють з шампанським. За стандартами виробництва цього ігристого вина пильно стежать.

  • Прогулянка Пасео Марітімо

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Прогулянка набережною Пасео Марітімо

    Набережна, що простягається на кілька кілометрів від Каррер-де-Сант-Карлес до Каррер-де-Бак-де-Рода, щодня приваблює масу туристів і місцевих, також її полюбляють і велосипедисти. Звідси, де навколо пальми, відкривається прекрасний вид на Середземне море. Уздовж маршруту розташовані пляжі "Барселонета", "Порт Олімпік" і пляж "Форум".

  • Ґранья Віадер

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Солодкі молочні десерти: Ґранья Віадер

    "Ґранья" - означає молочний бар або кафе, де подають переважно молочні десерти. Один з таких закладів - "Granja Viader - Cardedeu" - зберігся донині. Розташований у закрученому лабіринтами вулиць районі Раваль, тут пропонують чимало автентичних каталонських смаколиків. Найпопулярніший з них - какаолат. Це напій на основі какао, який винайшли на початку 1930-х років.

  • Блошиний ринок Меркат Дель Енкантс

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Де цікаво: блошиний ринок Меркат Дель Енкантс

    Блошиний ринок Меркат Дель Енкантс існує з 1300 року, хоча його локація часто змінювалася. У наші дні він працює чотири рази на тиждень на Plaça de les Glòries. Поціновувачам антикваріату, вінтажних речей і різноманітної старовини дуже варто його відвідати.

  • Майже середньовічний колорит і уквітчані балкони

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Майже середньовічний колорит і уквітчані балкони

    Барселона не перестає дивувати і подалі від головних туристичних принад. Наприклад, в районах Ель-Готіко або Ель-Борн є численні звивисті провулки, вулиці і приховані закутки із неповторним, майже середньовічним колоритом. Тут неодмінно варто заблукати, щоби випадково вийти на нові площі, помилуватися прикрашеними квітами балконами або ж пообідати у якомусь із автентичних місцевих ресторанів.

  • Монастир Сан-Пау-дель-Камп

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Оазис тиші: монастир Сан-Пау-дель-Камп

    Посеред жвавого району Раваль розташований колишній бенедиктинський монастир Сан-Пау-дель-Камп - найстаріший християнський храм у Барселоні, збудований, вочевидь, наприкінці IX століття. Сьогодні це відреставрований комплекс романської архітектури з багатьма готичними та мавританськими елементами, які зачаровують око.

  • Найкращий вид на місто

    Найкрасивіші міста Європи: Барселона

    Найкращий вид на місто: Туро-де-ла-Ровіра

    Підйом на Туро-де-ла-Ровіра осилити не просто, але це того варто. На горі розташовані залишки бункерів дель Кармель, які були частиною системи оборони міста. Сьогодні доступ відкрито для всіх охочих. Багато барселонців милуються звідси панорамою міста у променях сонця, що заходить.

    Автор: Софі Дізземонд


DW.COM

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Sessellift, Skiabfahrt Tognola, Skigebiet, San Martino di Castrozza, Trentino, Italien, Europa *** Chairlift Ski descent Tognola Ski area San Martino di Castrozza Trentino Italy Europe Copyright: imageBROKER/JirixHubatka ibllid04871846.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Veröffentlichung!

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