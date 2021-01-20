Де в Європі найдовше світить сонце (фотогалерея)

Найсонячніші міста Європи

Малага, Іспанія

Цей популярний напрямок також пропонує 345 годин сонця на місяць, а ще може похвалитися принадами: церквами, музеями та будинком, де народився Пікассо. Тут можна відпочити на одному з багатьох середземнеморських пляжів або у Монтес-де-Малага - природному парку площею 5000 гектарів, через який протікає ріка Гуадалмедіна, і де можна втекти від міської суєти, незважаючи на близькість до самого міста.