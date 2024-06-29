ДБР розслідує скаргу начштабу бригади "Азов" на Содоля

Слідчі перевірять дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною Харківського напрямку, повідомляє низка українських ЗМІ. Раніше на дії Содоля нарікали в бригаді "Азов".

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевірить дії генерал-лейтенанта Юрія Содоля під час його командування обороною на Харківському напрямку. Про це в суботу, 29 червня, повідомило "Суспільне" з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як розповіли журналістам видання, бюро розглянуло звернення начальника штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдана Кротевича. У ній він нарікав на перевищення повноважень тодішнім командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Содолем, а також закидав генералу некомпетентність. У ДБР запевнили, що всі обставини, які містяться в заяві, перевірять.

Як дізналася "Українська правда" , скаргу Кротевича розглянули та "приєднали до матеріалів фактової кримінальної справи щодо обставин прориву російськими військами кордону в Харківській області". У цій справі, зокрема, надається правова оцінка діям військового командування ОСУВ "Хортиця" під час планування та проведення оборонних операцій на цьому напрямку.

Кротевич невдоволений відповідю ДБР

Напередодні сам Кротевич повідомив, що отримав відповідь від ДБР, але не задоволений нею.

"Відповідь від ДБР отримав. Відповіддю не задоволений. Далі вже робота адвокатів (…). Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося", - написав він у соціальній мережі Х.

Змісту самої відповіді він не розкрив.

Що "Азов" закидає Содолю

Кротевич звернувся до ДБР із закликом провести розслідування щодо Содоля 23 червня. На його думку, генерал відповідальний за "втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів". Крім того, Кротевич вважає, що той, "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Як повідомлялося, в лютому Содоль замінив Сергія Наєва на посаді командувача Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ). До цього він командував Морською піхотою. Однак уже 24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що вирішив звільнити Содоля та призначити замість нього бригадного генерала Андрія Гнатова.