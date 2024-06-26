Зміна командувача Об'єднаних сил: чого очікувати?

Український президент Володимир Зеленський у середу, 26 червня, на Донеччині разом із головнокомандувачем Збройних сил України (ЗСУ) Олександром Сирським офіційно представив військовим нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. "Це людина молода, але знання фронту, досвід у нього саме такі, які потрібні. Завдання для генерала Гнатова очевидне - знищувати окупанта й, дуже важливо, берегти якнайбільше життів наших воїнів", - заявив Зеленський у своєму ранковому відеозверненні. Український президент призначив бригадного генерала Гнатова на початку тижня, при цьому звільнивши без пояснення причин його попередника генерал-лейтенанта Юрія Содоля, який очолював Об'єднані сили ЗСУ з лютого 2024 року, відколи Олександра Сирського було призначено новим головнокомандувачем ЗСУ.

Зміні командувача Об’єднаних сил ЗСУ передувала гучна заява начальника штабу бригади "Азов" Нацгвардії Богдана Кротевича, який у своєму дописі у Telegram 23 червня закликав Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрити провадження щодо "одного з військових генералів", який "вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Жодних імен Кротевич тоді не назвав, а лише написав, що всі військові розуміють, про яку людину йдеться. "Ця людина починає розслідування проти командирів, які наступають і не втрачають позиції, проте проти себе він службові розслідування не ініціює". Військовий також додав, що йому не байдуже, що "судять комбатів та комбригів за втрату спостережного посту, але не судять генерала за втрату областей та десятків міст та втрату тисяч солдатів". Пояснюючи свою позицію, він заявив, що військові вдаються до медійного розголосу "не від кращого життя" але, також додав, що наразі це єдина можливість змінити ситуацію.

Того ж дня народна депутатка, представниця фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла повторила звинуваченння у недбалому ставленні до особового складу, що призводить до жертв серед військових, ала вже назвала прізвище генерала Содоля. "Керівник східним фронтом генерал Содоль "вбив" більше українських військових, ніж будь-який російський генерал. Маріуполь, Кринки, Авдіївка, Очеретине, Вовчанськ...", написала нардепка Безугла у Telegram за день до звільнення Содоля та призначення Гнатова.

DW надіслала до Генштабу ЗСУ та Офісу президента України запит з проханням прокоментувати ситуацію зі звільненням Юрія Содоля. На момент публікації відповіді на запит не надійшло. Сам Юрій Содоль поки що публічно не коментував ці звинувачення. Однак раніше, наприкінці травня, на тлі критики у соцмережах через призначення Содоля ще і керівником ОСУВ "Хортиця", що відповідає за східний фронт, на сторінці Командування морської піхоти ВМС ЗСУ України вже було оприлюднено заяву на його захист. "Дивує, коли дістають із шухляди старі ярлики типу "м'ясник" ( "м'ясником" у травні назвала генерала депутатка Безугла - Ред.) і, не розібравшись у суті питання, поливають брудом людину, яка поклала усе своє життя та усі свої сили на справу захисту України", - зазначається у заяві.

Там також ідеться про те, що навесні 2022 року саме під керівництвом Содоля, який понад 5 років очолював морську піхоту, було зупинено просування російських сил на півдні Донеччини, фронт було стабілізовано, і з того часу лінія зіткнення була майже незмінною. Під його керівництвом відбувалися штурми в районах Вугледару, Мар’їнки, Авдіївки, Великої Новосілки. А у ході літньої наступальної кампанії саме під його командуванням було звільнено Нескучне, Сторожове, Старомайорське та Урожайне та була успішно проведена операція на лівобережжі Дніпра, йдеться в документі. "На жаль, на війні не все йде за планом... Не все можна виносити на широкий загал, бо війна це не реаліті-шоу. І тому, щоб давати адекватну оцінку військовому керівництву, треба самому приміряти цю роль на себе, приймати важкі рішення", - наголошується в заяві.

Володимир Зеленський і Юрій Содоль, архівне фото Фото: Ukrainian Presidentia/Pool/ZUMAPRESS/picture alliance

Чого очікують від нового командувача Об'єднаних сил ЗСУ?

Новопризначений бригадний генерал Андрій Гнатов у 2001-му році закінчив Харківський інститут танкових військ. Як офіцер служив, зокрема, у Криму. Згодом він брав участь у формуванні нових загонів морської піхоти з підрозділів, які вийшли з півострова після його анексії Росією. У 2018–2021 роках він був командиром 36-ї бригади морської піхоти. Після повномасштабного вторгнення РФ Гнатов став заступником командувача військ Оперативного командування "Південь" і був одним із керівників оборони Миколаєва, а навесні 2023-го він був керівником оборони Бахмута.

Швидка зміна командувача Об'єднаних сил ЗСУ через суспільний резонанс позитивно вплине на Сили оборони України, вважає військовий оглядач Юрій Бутусов, адже може зменшитися розрив між вищою керівною ланкою військових, бойовими командирами та простими солдатами. На його думку, є привід змінити систему управління, де між всіма цими ланками існуватиме довіра. "Зараз генеральська ланка живе своїм життям, абсолютно паперовим і відірваним від землі. Але часи змінюються і зараз в Україні створюється ієрархія командирів з репутацією, за якими стоїть громадськість, яких просто так не примусити, не загнати. Це вже не працює. Армія має змінюватися і бути гнучкою. У цьому наша відмінність від росіян і в цьому наша сила",- сказав Юрій Бутусов на своєму каналі на Youtube.

Володимир Зеленський не назвав причини звільнення Содоля, архівне фото Фото: Ukrainian Presidential/ZUMA Wire/IMAGO

"У війні є таке правило: те, що працює - не чіпай. Те, що погано працює, - налагоджуй. Те, що взагалі не працює, - міняй. Я так розумію, що третій принцип спрацював", - так прокоментував для DW кадрову перестановку директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. Водночас, на його думку, кадрові рішення, які передбачають заміну одного командувача іншим, кардинально на ситуацію на полі бою вплинути не можуть. "Кардинально може вплинути зміна структури, підходів до ведення бойових дій, але не сама людина. Хоча безпосередньо людина може такі зміни провести Тому слід почекати і згодом побачити, на що можна розраховувати внаслідок такої заміни", - каже експерт.

Водночас від особистості командувача залежить багато чого: ставлення до підлеглих, оперативні і тактичні способи ведення бойових дій, але це завжди накладається на те, які ресурси він має, пояснює Сунгуровський. "Якщо ми говоримо про успішне чи неуспішне маневрування військ, то це залежить від того, чим маневрувати, чим керувати", - додає він. Крім того, реальний досвід Гнатова, зокрема і під час оборони Бахмута, має вплинути на підходи до бойових дій, а також може позитивно вплинути на ставлення особового складу до нього, а це - вагомий чинник, зауважує експерт.

Питання кадрового оновлення

Військові очікують від нового командувача Об'єднаних сил якісного кадрового оновлення у війську, причому ключові ланки мають очолювати командири з бойовим досвідом, сказав в інтерв'ю DW військовослужбовець 41 ОМБР Кирило Сазонов. " У нас дуже багато гарних бойових командирів, бойових сержантів, тих, хто воює або з 2014 року, або з початку великого вторгнення і дуже непогано себе проявили. Це не залежить від кількості зірок на погонах, від звання чи від стажу військової служби. Серед військових довіра є саме до бойових командирів, незалежно від їхнього звання, а не до кабінетних керівників. Бо іноді треба приймати важкі рішення, які можуть ухвалювати тільки командири з бойовим досвідом", - сказав він.

Експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука Олександр Коваленко вважає, що зараз на багатьох ланках як командного складу, так і на рівні виконання наказів не завжди присутня достатня професійність та "людиноцентричність", і саме це мають змінювати нові бойові командири. "Інколи накази виконуються не за тією стратегією, яка є для нас зараз основною, тобто це максимальне збереження людських життів. Тому глобальний підхід повинен бути - з заміни усіх недостатньо професійних командувачів, як вищої, середньої, так і молодшої офіцерської ланки", - вважає Олександр Коваленко.

На його думку, теперішньою ситуацією з заміною командувача Об’єднаних сил ЗСУ може спробувати скористатися російська армія, аби послабити оборону України у час, коли новий командувач формуватиме свою команду та налагоджуватиме керівництво. Тому на переконання експерта, Андрію Гнатову важливо швидко включитися в роботу, щоб відповісти на всі ті виклики, які стоять перед Силами оборони України.