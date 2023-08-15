Данілов: Жодних переговорів із Путіним бути не може

Західні партнери ніколи не чинили жодного тису на Київ з метою змусити його до перемовин з Москвою, запевнив Олексій Данілов. Україна ніколи не сяде за стіл перемовин з Путіним, пообіцяв посадовець.

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов заперечив твердження про те, що західні партнери України буцімто схиляють Київ до мирних перемовин з Москвою. Відповідну заяву очільник РНБО зробив у інтерв'ю італійському виданню la Repubblica, що оприлюднене в вівторок, 15 серпня.

Відповідаючи на запитання журналіста про нібито спроби партнерів України вмовити її розпочати переговори з Росією та можливі запропоновані Заходом сценарії для цього, Данілов заявив: "Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не висували якихось вимог вести переговори".

Данілов: Росія має бути зруйнована

Крім того, український посадовець запевнив, що "жодних переговорів із Путіним бути не може", а також зазначив, що "Україна вирішуватиме цю проблему самостійно". "Росія має бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе", - наголосив очільник РНБО.

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У травні цього року Олексій Данілов заявляв, що багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів з Росією на її умовах. "Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії. Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Лунає багато пропозиції з різних країн з цього приводу", - сказав тоді секретар РНБО.

Офіційно Київ відкидає будь-які переговори з РФ, допоки її війська повністю не залишать території України в її міжнародно визнаних кордонах. Неодноразово про неможливість переговорів з Москвою, зокрема з президентом РФ Володимиром Путіним, заявляв й президент України Володимир Зеленський.