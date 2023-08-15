  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Данілов: Жодних переговорів із Путіним бути не може

Валерій Сааков | Максим Сидоржевський
37 хв. тому

Західні партнери ніколи не чинили жодного тису на Київ з метою змусити його до перемовин з Москвою, запевнив Олексій Данілов. Україна ніколи не сяде за стіл перемовин з Путіним, пообіцяв посадовець.

https://p.dw.com/p/4VCHm
Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов
Олексій Данілов вважає, що переговори з РФ наразі неможливіФото: Anna Voitenko/REUTERS

Секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов заперечив твердження про те, що західні партнери України буцімто схиляють Київ до мирних перемовин з Москвою. Відповідну заяву очільник РНБО зробив у інтерв'ю італійському виданню la Repubblica, що оприлюднене в вівторок, 15 серпня.

Відповідаючи на запитання журналіста про нібито спроби партнерів України вмовити її розпочати переговори з Росією та можливі запропоновані Заходом сценарії для цього, Данілов заявив: "Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не висували якихось вимог вести переговори".

Данілов: Росія має бути зруйнована

Крім того, український посадовець запевнив, що "жодних переговорів із Путіним бути не може", а також зазначив, що "Україна вирішуватиме цю проблему самостійно". "Росія має бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе", - наголосив очільник РНБО.

Читайте також: Столтенберг наголосив на неприйнятності псевдомиру в Україні

У травні цього року Олексій Данілов заявляв, що багато країн почали нагнітати ситуацію, щоб посадити Україну за стіл переговорів з Росією на її умовах. "Зараз просто йде таке нагнітання ситуації для того, щоб якомога швидше посадити нас за стіл перемовин на умовах Росії. Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Лунає багато пропозиції з різних країн з цього приводу", - сказав тоді секретар РНБО.

Офіційно Київ відкидає будь-які переговори з РФ, допоки її війська повністю не залишать території України в її міжнародно визнаних кордонах. Неодноразово про неможливість переговорів з Москвою, зокрема з президентом РФ Володимиром Путіним, заявляв й президент України Володимир Зеленський.

Посолка США в НАТО про допомогу Україні та погрози Кремля

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки російського удару по нафтобазі в Луцьку в березні 2022 року

Російська ракета влучила в Луцьку в шведський завод

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На вулицях Кабула, грудень 2022

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Політика5 год. тому
Пачка євро, яку одна рука передає іншій (символічне фото)

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Чи допоможуть звільнення військкомів побороти корупцію?

Політика22 год. тому
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти14 серпня 2023 р.
external

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

"Україна не може програти": міністр фінансів ФРН у Києві

Економіка14 серпня 2023 р.02:08 хв.
Ракетні війська Китаю - це стратегічні сили, що відповідають і за ядерне стримування його супротивників

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Що стоїть за зміною командування Ракетних військ КНР?

Політика14 серпня 2023 р.
Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я14 серпня 2023 р.
На головну сторінку