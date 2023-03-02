COVID: в Італії порушили справу щодо експрем'єра Конте

Своєчасніші та кращі запобіжні заходи з боку уряду під час пандемії COVID-19 могли б допомогти уникнути тисяч смертей, переконані слідчі італійської прокуратури.

Прокуратура північноіталійського міста Бергамо розпочала розслідування проти колишнього прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте. Причина - не досить вдалі, на погляд слідчих, дії уряду Конте на ранніх етапах протидії пандемії COVID-19, що докотилася до Італії три роки тому. Як повідомили в четвер, 2 березня, в самій прокуратурі, тисячі смертей можна було б уникнути завдяки кращим і своєчаснішим запобіжним заходамґ проти таких надзвичайних ситуацій, як спалах коронавірусу, передає dpa.

Приміром, згідно із заявою слідчих, червоні зони не були створені своєчасно, і саме це спричинило загибель людей. За допомогою таких зон були ізольовані райони, що украй сильно постраждали від пандемії. Також у прокуратурі переконані, що відповідальні особи й урядовці недостатньо оцінили небезпеку пандемії, що теж призвело до руйнівних наслідків.

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Нині під слідством перебувають колишній міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца та виконувач обов'язків очільника регіону Ломбардія Аттіліо Фонтана. Нинішнім розслідуванням передувала тривала перевірка всіх наявних фактів. Як заявив прокурор Бергамо Антоніо К'яппані, велика кількість загиблих і високопрофесійні оцінки експертів вказували на необхідність початку розслідування.

Конте запевняє, що діяв належно й відповідально

Сам Конте запевнив, що діяв з найбільшою відданістю і повним почуттям відповідальності в один з найскладніших моментів, які коли-небудь переживала Італія. Він також заявив, що воліє співпрацювати зі слідством. Тодішній міністр охорони здоров'я Сперанца теж запевнив у своїй готовності до співпраці зі слідством. За його словами, кожен, хто відповідав за протидію пандемії, тепер має отримати змогу прозвітувати за пророблену працю.

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Італія стала однією з перших європейських країн, які зіткнулися зі стрімким поширенням коронавірусу на початку 2020 року. Крім того, саме місто Бергамо стало символом страждань, спричинених пандемією. Тоді моторошні кадри військових вантажівок, які масово вивозили труни з тілами померлих з міста для кремації, облетіли весь світ. Загалом в Італії від коронавірусу померло близько 188 тисяч людей, тож вона входить до групи країн світу, які найбільше постраждали від пандемії.