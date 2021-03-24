COVID-19 шкодить психіці або нервам кожного третього, хто перехворів, - дослідження

Кожна третя особа, яка одужала від COVID-19, впродовж наступних шести місяців має неврологічні або психіатричні розлади.

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Про це свідчать результати дослідження, оприлюднені у середу, 7 квітня, у журналі Lancet Psychiatry. Його автори проаналізували дані 236 379 пацієнтів переважно зі США, які перехворіли на COVID-19, і виявили, що ці особи значно частіше стикаються з психічними і неврологічними розладами, ніж пацієнти, що страждали на інші інфекції дихальних шляхів.

Дослідники виявили, що у 34 відсотків осіб діагностовано неврологічний або психічний розлад протягом шести місяців після одужання. Найбільш поширені розлади - це тривога (17 відсотків) та розлади настрою (14 відсотків). Дослідники припускають, що це не пов'язано з тим, наскільки легким або важким був перебіг COVID-19 у пацієнта.

Серед тих, хто потрапив у реанімацію з важкою формою COVID-19, протягом шести місяців сім відсотків людей перенесли інсульт, а майже у двох відсотків діагностували деменцію.

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