COVID-19: парламент Данії вирішив послабити локдаун у країні

У парламенті Данії в ніч на вівторок, 4 квітня, ухвалили рішення пом'якшити протиепідемічні обмеження в країні. Про це повідомляє інформаційне агентство dpa.

Рішення парламенту вже привітали в уряді Данії. Так, міністр юстиції країни Нік Хеккеруп назвав його "доброю відправною точкою". "Для уряду важливо, аби ми дотримувалися відповідальної рівноваги, аби отримати якомога більш нормальне повсякденне життя, не втрачаючи контролю над епідемією", - заявив міністр.

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Відкриття театрів та повернення до школи

Ухвалені парламентом заходи передбачають початок очного навчання для школярів до восьмого класу включно вже з найближчого четверга. Старші класи, однак, повернуться до повноцінного навчання з 21 травня.

Також парламент дозволив театрам, кінотеатрам та іншим культурним закладам влаштовувати заходи для до двох тисяч осіб. Те ж саме стосується і тренажерних залів і спортивних центрів. Єдиною умовою є наявність у відвідувачів та званих "коронавірусних перепусток", що засвідчують вакцинацію чи наявність імунітету у її власників.

Окрім цього, скасовується вимога бронювання відвідин ресторану щонайменше за 30 хвилин до початку, а у одному приміщенні дозволяється збиратися групам до 25 осіб.

Великі фестивалі не відчули полегшення

Формально ухвалені парламентом полегшення стосуються і проведення фестивалів. Водночас у реальності обмеження кількості глядачів до двох тисяч осіб мало чим зарадило організаторам масштабних культурних заходів.

Так у вівторок, 5 квітня, багато з них оголосили про скасування запланованих у цьому році фестивалів. Серед них: Roskilde Festival, Northside у Орхусі, Tinderbox у Оденсе та інші.