Чому у ЄС забороняють деякі пігменти фарб для татуювань

Вчені дійшли висновку, що низка пігментів у складі фарб, що використовуються для татуювань, є потенційно небезпечними для здоров'я людини. Тому на території ЄС їх не використовуватимуть.

Яскравий світ татуювань скоро потьмяніє. Принаймні у Євросоюзі. Деякі фарби в їхньому нинішньому складі вже заборонено, і незабаром до них додасться ще ціла низка.

Тату-індустрія вже давно не асоціюється з підпільними кімнатками, де при тьмяному світлі клієнту набивають одноколірний малюнок. Більшість сучасних тату-салонів працює з дотриманням найсуворіших правил гігієни та пропонує широкий набір класичних та оригінальних мотивів та кольорів. Водночас знову і знову з'являються нові дослідження та повідомлення про те, що ті чи інші фарби містять шкідливі для здоров'я речовини. У ЄС існує список заборонених для використання пігментів та фарб, який регулярно поповнюється. В його основі лежить так званий регламент ЄС щодо косметичної продукції.

Обмеження використання

На початку 2022 року набуло чинності нове положення регламенту, яке забороняє або обмежує використання в ЄС близько чотирьох тисяч хімічних речовин, які застосовуються у виробництві фарб для татуювань та перманентного макіяжу. На думку експертів, більшість цих субстанцій недостатньо досліджено й вони можуть бути шкідливими для здоров'я.

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У 2023 році список розшириться - в ЄС буде заборонено продаж та використання, зокрема, таких пігментів, як Green 7 (темно-зелений) та Blue 15 (яскраво-синій). Експерти вважають, що вони містять канцерогенні речовини, здатні викликати в організмі людини утворення злоякісних пухлин, доброякісних новоутворень, а також тяжких алергічних реакцій. Це рішення ухвалено відповідно до регламенту ЄС з хімічних речовин REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Але справа у тому, що вищеназвані пігменти кольорів містяться у двох третинах усіх фарб для татуювань, і альтернативи їм зараз немає!

З чого насправді складається рідина для татуювання

На яскравому ринку фарб для тату є десятки тисяч відтінків. До їхнього хімічного складу може входити близько 100 речовин. Серед них органічні та неорганічні пігменти, носії, загусники, розчинники, стабілізатори, консерванти, елементи для блиску та різкості малюнка тощо. Багато з них було штучно створено для інших цілей, а не для використання в косметичній сфері, і тому вони можуть нашкодити і шкірі, і здоров'ю в цілому.

То чи фарби для тату провокують розвиток ракових клітин? Однозначно підтвердити це чи спростувати - неможливо. "Щоб оцінити ризики, потрібен серйозний аналіз татуйованих та не татуйованих груп", - вважає Вольфґанґ Боймлер (Wolfgang Bäumler), співробітник клініки дерматології в Регенсбурзі та експерт з татуювань. Але такого дослідження поки що немає.

Логічно, що тіло сприймає субстанцію, яка вводиться в шкіру, як стороннє тіло, якого потрібно позбутися. Відповідно, імунна система намагається вивести ці речовини з татуйованої шкіри, і вони потрапляють до організму.

Через татуювання змінюється колір та розмір лімфовузлів

"Насамперед пігменти фарби потрапляють у прилеглі лімфатичні вузли", - описує Боймлер шлях, який "проходить" у тілі татуювання. "Червоне татуювання на плечі означає, що прилеглі лімфатичні вузли такі ж червоні. І так буде все життя", - каже експерт.

Темно-зелений та яскраво-сині кольори для тату в ЄС скоро теж заборонять Фото: Getty Images/AFP/M. Rasfan

Через те, що пігменти відкладаються в лімфовузлах, змінюється не тільки їхній колір, а й розмір - вони стають більшими. Втім, на думку експертів, це не впливає на функцію лімфовузлів - вони є частиною нашої імунної системи і повинні справлятися, зокрема, і з фільтрацією речовин, що забруднюють організм.

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Водночас експерт зазначає, що "доведено, що пігменти від кольорових татуювань потрапляють і в печінку, а також, швидше за все, і в нирки... Тобто фарба робить своєрідну подорож по всьому організму".

Татуювання як тренд

У світі татуювань, як і в інших сферах, також є свої модні тенденції. Тільки з тією відмінністю, що одяг або зачіску, які вийшли з моди, можна змінити, в той час як позбутися татуювання, яке стало немодним, не так і просто. І в цей момент тренд стає історією.

У багатьох країнах татуювання мають певне значення або вказують на приналежність до тієї чи іншої субкультури, соціальної, релігійної чи іншої групи. Наприклад, у корінного народу Нової Зеландії маорі татуювання демонструвало високий суспільний ранг вождя або воїна, оскільки на нього потрібно було багато часу та коштів на оплату послуг майстра-татуювальника.

Тату часто вказують на приналежність до тієї чи іншої субкультури, соціальної, релігійної чи іншої групи Фото: picture alliance/dpa/ZB/P. Pleul

Татуйована мумія

Малюнки на шкірі люди набивають вже багато тисяч років. Однією з найдавніших серед татуйованих людей вважається Еці (Ötzi) - знайдена в Альпах добре збережена мумія особи, яка жила понад п'ять тисяч років тому. На її шкірі виявлено 61 татуювання. На одному плечі - бик та вівця. Інші малюнки сконцентровано в 19 місцях по всьому тілу. Вони виглядають як хрестики, крапки та лінії, і зроблені, ймовірно, шляхом втирання вугілля у надрізи на шкірі. Цікаво, що близько 80 відсотків татуювань розташовано вздовж акупунктурних ліній, відомих сучасним фахівцям. Можна припустити, що татуюваннями було відмічено місця для голкотерапії.

Експерти виявили на мумії Еці десятки татурувань Фото: picture-alliance/Eurac via Eurekalert/Southtyrolarchaeologymuseum/M. Samadelli

Якщо запитати сучасну людину, чому вона зробила татуювання, то найчастіше можна почути у відповідь, що це красиво. Однак після набуття чинності новим регламентом ЄС любителям барвистого бодіарту та татуювальникам доведеться піти на деякі компроміси.