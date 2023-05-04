Чого поляків навчила нищівна повінь - "Європа у фокусі"

30.09.2024 30 вересня 2024 р.

Польща: які уроки винесли після повені. Туреччина: хто стає жертвою пластичної хірургії. Україна: як російські дрони полюють на цивільних. Нідерланди: чим небезпечні велосипеди-позашляховики. Швейцарія: який маршрут обрати любителям адреналіну.