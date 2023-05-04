  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоЄвропа

Чого поляків навчила нищівна повінь - "Європа у фокусі"

30 вересня 2024 р.

Польща: які уроки винесли після повені. Туреччина: хто стає жертвою пластичної хірургії. Україна: як російські дрони полюють на цивільних. Нідерланди: чим небезпечні велосипеди-позашляховики. Швейцарія: який маршрут обрати любителям адреналіну.

https://p.dw.com/p/4lEXL
Пропустити розділ Більше про Суспільство з Європа

Більше про Суспільство з Європа

external

Поляки втікають від нападу Росії? - "Європа у фокусі"

Поляки скуповують квартири в Іспанії. Греки борються з "пляжною мафією". ЛГБТК-спільнота в Ізмірі. Діти на візках у ФРН.
Суспільство12 серпня 2024 р.25:51 хв.
external

Олдтаймери екологічніші, ніж електромобілі?

Олдтаймери - забруднювачі довкілля, яким місце хіба що в музеях? Чи вони навіть екологічніші, ніж електромобілі?
Суспільство15 червня 2024 р.09:33 хв.
external

Як біженці в Туреччині стають успішними підприємцями

Росія: критикувати Путіна можна тепер лише з-за кордону. Великобританія: як місцеві борються проти забруднення моря.
Суспільство13 травня 2024 р.25:49 хв.
Показати більше
Пропустити розділ Більше про Суспільство з усього світу

Більше про Суспільство з усього світу

external

Які фейки Росія просуває у світі про війну проти України

Соцмережами в Україні, РФ та країнах Заходу ширяться картинки і фейки, що можуть сіяти збентеження, страх і радикалізм.
Суспільство4 травня 2023 р.03:05 хв.
Пропустити розділ Детальніше про цю програму

Детальніше про цю програму

Політика

Відеосюжети DW українською про політику.

Перейти до перегляду Політика