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СуспільствоУкраїна

Наркотики в тилу і на фронті: наскільки велика проблема?

Марина Барба
12 листопада 2024 р.

Війна в Україні загострила проблему наркозалежності, визнають фахівці. В умовах постійного стресу дедалі більше цивільних і військових починають вживати наркотики. DW поспілкувалася з тими, хто відчув згубну дію на собі.

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Лише у київській міській наркологічній лікарні "Соціотерапія" за перше півріччя 2024-го у отримали допомогу понад три тисячі наркозалежних. І повномасштабне вторгнення неабияк вплинуло на цю статистику. Гострі стресові розлади, ПТСР, тривожно-депресивні розлади спонукають вйськових і цивільних обирати собі седативний препарат, наркотики чи алкоголь в якості заспокійливого.  DW поспілкувалася з фахівцями та тими, хто відчув згубну дію наркотиків на собі.

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