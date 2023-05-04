Наркотики в тилу і на фронті: наскільки велика проблема?
12 листопада 2024 р.
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Лише у київській міській наркологічній лікарні "Соціотерапія" за перше півріччя 2024-го у отримали допомогу понад три тисячі наркозалежних. І повномасштабне вторгнення неабияк вплинуло на цю статистику. Гострі стресові розлади, ПТСР, тривожно-депресивні розлади спонукають вйськових і цивільних обирати собі седативний препарат, наркотики чи алкоголь в якості заспокійливого. DW поспілкувалася з фахівцями та тими, хто відчув згубну дію наркотиків на собі.