Наркотики в тилу і на фронті: наскільки велика проблема?

Війна в Україні загострила проблему наркозалежності, визнають фахівці. В умовах постійного стресу дедалі більше цивільних і військових починають вживати наркотики. DW поспілкувалася з тими, хто відчув згубну дію на собі.

Лише у київській міській наркологічній лікарні "Соціотерапія" за перше півріччя 2024-го у отримали допомогу понад три тисячі наркозалежних. І повномасштабне вторгнення неабияк вплинуло на цю статистику. Гострі стресові розлади, ПТСР, тривожно-депресивні розлади спонукають вйськових і цивільних обирати собі седативний препарат, наркотики чи алкоголь в якості заспокійливого. DW поспілкувалася з фахівцями та тими, хто відчув згубну дію наркотиків на собі.