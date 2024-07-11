"Коаліція дронів" обіцяє понад €45 млн на БпЛА для України

Учасники "коаліції дронів" створили загальний фонд для спільних закупівлень безпілотників і планують внести в нього понад 45 мільйонів євро.

Країни-учасниці міжнародної коаліції з постачання безпілотників Україні ("коаліції дронів" - Ред.) у середу, 10 липня, підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає основні напрямки діяльності коаліції, структуру управління та механізми закупівель.

Цим меморандумом створюється загальний фонд коаліції під керівництвом Великобританії, який дозволить здійснювати спільні закупівлі для швидкого та ефективного постачання безпілотників, повідомила пресслужба британського міністерства оборони.

"Наразі Нідерланди, Великобританія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція пообіцяли внести до загального фонду понад 45 мільйонів євро, також очікуються додаткові внески", - йдеться у повідомленні.

"Коаліція дронів" планує поставити в Україну один мільйон FPV-дронів. Водночас члени коаліції працюють над забезпеченням інших типів безпілотників - розвідувальних, ударних, модернізованих БпЛА зі штучним інтелектом, - а також засобів протидії ним.

Країни-члени "коаліції дронів" вже надали значну підтримку Україні, передаючи дрони, наголошують у міноборони Великобританії. Водночас Латвія надає навчальний полігон для випробувань дронів для промисловості та військових, щоб постійно вдосконалювати технології. Окрім того, Великобританія оголосила від імені "коаліції дронів" галузевий конкурс на розробку і закупівлю FPV-дронів й отримала 265 заявок. Наразі ці заявки оцінюються, і очікується, що перші контракти будуть підписані в серпні.

Нагадаємо, що "коаліція дронів" офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн"). Співлідерами коаліції є Великобританія та Латвія. Також до неї доєдналась низка інших країн, зокрема, Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.

