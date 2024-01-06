Число жертв землетрусів в Японії зросло до понад 120

У Японії з-під завалів дістали тіла 126 жертв землетрусу, ще 210 осіб вважаються зниклими безвісти. Рятувальну операцію ускладнюють пошкодження автотрас і погодні умови.

Число загиблих унаслідок серії землетрусів в Японії зросло до 126 осіб. Про це йдеться в поширеному у суботу, 6 січня, повідомленні місцевої влади. Ще 210 осіб досі вважаються зниклими безвісти. "Ми щиро молимося за упокій душ загиблих", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в онлайн-сервісі X.

Таке число жертв сейсмоподії - найвище з 2016 року - тоді в результаті землетрусів в префектурі Кумамото на південному заході країни загинули понад 270 осіб.

Тим часом тривають пошуки тих, хто вижив під завалами. Хоч уряд відправив у постраждалий регіон додаткові сили рятувальників, проте пошукову операцію ускладнюють не лише пошкоджені автотраси та погодні умови, а й наслідки близько тисячі зсувів.

Рятувальники розбирають завали після землетрусу в місті Вадзіма Фото: The Yomiuri Shimbun via AP Images/picture alliance

Десятки тисяч жителів Ісікави - без світла і водопостачання

Землетрус стався в центральній частині Японії 1 січня, максимальна магнітуда підземних поштовхів становила 7,6. У наступні дні фіксувалися повторні підземні поштовхи. Епіцентр залягав на півострові Ното, де було пошкоджено або зруйновано багато будівель. У місті Вадзіма в префектурі Ісікава спалахнула пожежа - вогнем знищено історичний ринковий квартал.

Один зі зруйнованих землетрусів кварталів міста Вадзіма Фото: James Chater/DW

У регіоні без електроенергії залишилися майже 24 тисячі домогосподарств, без водопостачання опинилися понад 66 тисяч. Понад 30 тисяч людей, які залишилися без даху на головою, розмістили в притулках. У низці прибережних префектур були оголошені попередження про цунамі.

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Прем'єр-міністр Кісіда закликав під час екстреного засідання уряду якнайшвидше відбудувати дороги, щоб доставити допомогу населенню в районах, що опинилися відрізаними від транспортної мережі, повідомляє інформагенція AFP.

Землетруси - часте природне явище в Японії. Утім, переважно шкода від сейсмічної активності залишається мінімальною, що пов'язано в тому числі з украй суворими будівельними нормами.