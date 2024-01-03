Кількість жертв землетрусу в Японії зростає

Внаслідок серії землетрусів на півострові Ното загинули щонайменше 62 людини, поранені кілька сотень. Рятувальні роботи тривають на тлі афтершоків.

Кількість жертв потужного землетрусу, що стався в Японії вдень 1 січня, сягнула до ранку середи, 3 січня, вже 62 людей. Щонайменше 300 людей дістали поранення.

Серед жертв - щонайменше 24 людини в місті Вадзіма, 20 - у місті Судзу та п'ять - в місті Нанао.

Рятувальні роботи на півострові Ното, який найбільше постраждав від природної катастрофи, тривають на тлі афтершоків.

Руйнування на півострові Ното

Землетрус магнітудою 7,6 зруйнував будинки в місті Судзу на півострові Ното та спричинив пожежі в місті Вадзіма у префектурі Ісікава.

Повний масштаб руйнувань залишається невідомим, а завали та зруйновані дороги перешкоджають доставці допомоги та проведенню рятувальних операцій.

"Ситуація катастрофічна, близько 90 відсотків будинків повністю або майже повністю зруйновані", - цитує агентство Kyodo News слова мера Судзу Масухіро Ідзумія.

У префектурі Ісікава пожежі охопили понад 200 будівель. Місцева влада попередила про небезпеку зсувів ґрунту після землетрусу.

Десятки тисяч евакуйованих

Масштабні руйнування зафіксовані також у префектурах Ніїґата, Тояма, Фукуї та Ґіфу. Кількість евакуйованих уже перевищила 57 тисяч.

Після землетрусу в префектурах Ісікава, Ямагата, Ніїґата, Тояма, Фукуї та Хіого попередили про можливість цунамі. 2 січня метеорологічне агентство Японії скасувало загрозу, однак зазначило, що найближчими днями й тижнями можливі нові сильні підземні поштовхи.

Допомогу в подоланні наслідків землетрусу уряду Японії запропонували серед інших США, Канада та Італія.

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Японія найбільше страждає від землетрусів

Нагадаємо, що в березні 2011 року на східному узбережжі Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Він спричинив потужне цунамі, внаслідок якого загинули близько 20 тисяч людей. Стихійне лихо призвело до катастрофи на атомній електростанції "Фукусіма" - найбільшої атомної аварії з часу Чорнобильської 1986 року.

Японія входить до країн, які найбільше страждають від землетрусів. Вона розташована в зоні Тихоокеанського вулканічного вогняного кола, в якій налічується 328 діючих наземних вулканів з 540 відомих на Землі.