Землетрус в Японії: 94 загиблих, ще 200 - зникли безвісти

Кількість зниклих безвісти після сильного землетрусу, який стався на західному узбережжі Японії на Новий рік, зросла приблизно до 200 людей. Наразі підтверджена загибель 94 людей.

Кількість зниклих безвісти після сильного землетрусу, який стався на західному узбережжі Японії на Новий рік, зросла приблизно до 200 людей. Наразі підтверджена загибель 94 людей, повідомила у п'ятницю, 5 січня, агенція dpa з посиланням на японські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями, уряд Японії збільшив до 4600 кількість військових, яких направили у зону лиха для підтримки екстрених служб. Напередодні, 4 січня, кількість загиблих сягнула майже 80. ЗМІ повідомляли, що під завалами будинків залишаються ще близько 100 людей. Зусиллям рятувальників заважають гори завалів, пошкоджені дороги, зсуви та підземні поштовхи.

У префектурі Ісікава, яка найбільше постраждала внаслідок землетрусу, щонайменше 700 людей досі відрізані від світу. Інформаційна агенція Kyodo повідомила, що близько 30 тисяч домогосподарств лишилися без електрики, а 80 тисяч - без водопостачання. За даними місцевої влади, близько 33 тисяч людей все ще повинні знаходитися у притулках.

Японія найбільше страждає від землетрусів

У понеділок, 1 січня, Японію сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,6, після чого в регіоні Японського моря сталося понад 150 афтершоків.

Землетрус зруйнував будинки в місті Судзу на півострові Ното та спричинив пожежі в місті Вадзіма у префектурі Ісікава. Масштабні руйнування зафіксовані також у префектурах Ніїґата, Тояма, Фукуї та Ґіфу. Повний масштаб руйнувань залишається невідомим, а завали та зруйновані дороги перешкоджають доставці допомоги та проведенню рятувальних операцій.

Нагадаємо, що в березні 2011 року на східному узбережжі Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Він спричинив потужне цунамі, внаслідок якого загинули близько 20 тисяч людей. Стихійне лихо призвело до катастрофи на атомній електростанції "Фукусіма" - найбільшої атомної аварії з часу Чорнобильської 1986 року.

Японія входить до країн, які найбільше страждають від землетрусів. Вона розташована в зоні Тихоокеанського вулканічного вогняного кола, в якій налічується 328 діючих наземних вулканів з 540 відомих на Землі.