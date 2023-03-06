Українці висловилися за збереження 8 березня вихідним

У додатку "Дія" понад 1,3 мільйона українців проголосували за збереження 8 березня вихідним. Це опитування врахують при голосуванні у Верховній Раді щодо Міжнародного жіночого дня.

Більшість українців проголосувала в застосунку "Дія" за те, щоб залишити 8 березня вихідним. Про це у понеділок, 6 березня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі.

У опитуванні щодо Міжнародного жіночого дня взяли участь понад 2,1 мільйона українців, що стало рекордним голосуванням у додатку. Понад 1,3 мільйона користувачів (майже 62 відсотка) висловилися за те, щоб залишити цей день вихідним.

703,3 тисяч громадян, або 32,88 відсотка, проголосували за те, щоб зробити 8 березня робочим днем. 110 тисяч (5,15 відсотка) відповіли, що не можуть визначитися.

Тим часом міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram-каналі зазначив, що результати голосування будуть враховані у парламенті перед ухваленням законопроєкту про 8 березня.

Опитування тривало з 28 лютого до 6 березня.

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Долю 8 березня визначать у Верховній Раді

У Верховній Раді зареєстрували цього року одразу кілька законопроєктів щодо 8 березня. Один із них (№ 9009) пропонує прибрати 8 березня з переліку святкових днів. Депутати зазначають, що це свято було впроваджено "окупаційним московським режимом" за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році. Напротивагу парламентарі пропонують відзначати "День української жінки" в день народження Лесі Українки - 25 лютого, Шевченків день у день народження Тараса Шевченка 9 березня та День матері у другу неділю травня.

Альтернативний законопроєкт № 9009-1 пропонує залишити 8 березня святковим і неробочим днем, але перейменувати його на Міжнародний день захисту прав жінок. Інша ініціатива (№9009-2) пропонує взагалі прибрати з переліку свят 8 березня. У ще одному проєкті (№9009-3) йдеться про те, щоб перейменувати це свято на День весни, а до того ж зробити 6 червня - Днем цвітіння української вишні.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше виступив проти скасування 8 березня в Україні. "Міжнародний жіночий день - це НЕ свято жіночності, краси, чарівності чи весни! 8 березня - це день, який покликаний привернути увагу до таких питань як гендерна рівність, репродуктивні права, а також насильство та жорстоке поводження з жінками", - заявляв він.

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