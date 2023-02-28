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Українські правоохоронці з квітами 8 березня 2022 року
Українські правоохоронці з квітами 8 березня 2022 рокуФото: Andrea Filigheddu/NurPhoto/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Українці вирішують, чи залишати 8 березня святом

Аліна Коломієць
4 год. тому

У застосунку "Дія" українцям пропонують проголосувати, чи залишати 8 березня святковим вихідним днем. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо відміни 8 березня.

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Міністерство цифрової трансформації України запустило у застосунку "Дія" нове опитування. Цього разу українцям пропонують долучитися до вирішення долі свята 8 березня.

"У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти - залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем. Потрібна ваша допомога. Кожен голос у "Дії" врахують перед ухваленням законопроєкту", - написав віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Опитування триватиме з 28 лютого до 6 березня. 

8 березня чи День української жінки 25 лютого?

13 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9009, який пропонує прибрати з переліку святкових днів 8 березня - "Міжнародний жіночий день".

Депутати зазначають, що це свято було впроваджено "окупаційним московським режимом" за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив'язанням до початку Лютневої революції в Росії 1917 року. Напротивагу вони вважають більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження Лесі Українки, а саме 25 лютого.

Також законопроєкт пропонує відзначати на державному рівні пам'ять Тараса Шевченка в день його народження, 9 березня.

Для уникнення економічних втрат через ще один вихідний депутати хочуть усунути 1 травня ("День праці"), "який використовувався для пропаганди в Совєцькому Союзі та Третьому Рейху (де теж був офіційним святом)". Натомість на офіційному рівні вважають за необхідне визнати "День матері", який припадає на другу неділю тижня, що "усуває проблеми з втратами для економіки".

Окрім цього, законопроєкт пропонує позбутися 9 травня ("День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні"), оскільки цей день "використовується московським режимом як головне ідеологічне обґрунтування агресії під гаслами "боротьби з нацизмом і фашизмом". Залишити пропонується лише "День пам'яті та примирення" 8 травня, без вихідного дня.

Читайте також:Міжнародний жіночий день 8 березня: хто вигадав це свято 

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