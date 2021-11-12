Чорнобиль очистять... гриби? (відео)

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?
Вони - одні з найдивовижніших організмів на Землі, але в основному невидимі. Їхня мережа розширюється та поєднує усі наші глобальні екосистеми, що відіграє важливу роль для всього життєвого циклу. Гриби. Вони розкладають майже все, поглинають деякі з найбільш небезпечних забруднювачів і навіть можуть створювати повністю нові матеріали. Вони дивні й чарівні та володіють властивостями, про які ви й гадки не мали. Тож чи можуть вони допомогти прибрати безлад на нашій планеті?
Сільське господарство завдає шкоди довкіллю великими викидами CO2. Як це не дивно, допомогти можуть стародавні методи господарювання на землі. Один з них - агролісництво, тобто висаджування дерев між посівами злаків.
Якою може бути відповідь на газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.
Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?