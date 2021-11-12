 Чорнобиль очистять... гриби? (відео) | Екологія | DW | 16.11.2021

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Екологія

Чорнобиль очистять... гриби? (відео)

Гриби можуть допомогти очистити землю від нафтового та пластикового забруднення. Ними також можна обробляти ґрунти, забруднені радіоактивними елементами, як у Чорнобилі. Які такі магічні властивості мають гриби?

Як гриби можуть врятувати екологію планети

Як гриби можуть врятувати екологію планети

Вони - одні з найдивовижніших організмів на Землі, але в основному невидимі. Їхня мережа розширюється та поєднує усі наші глобальні екосистеми, що відіграє важливу роль для всього життєвого циклу. Гриби. Вони розкладають майже все, поглинають деякі з найбільш небезпечних забруднювачів і навіть можуть створювати повністю нові матеріали. Вони дивні й чарівні та володіють властивостями, про які ви й гадки не мали. Тож чи можуть вони допомогти прибрати безлад на нашій планеті?


 

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Photo, dated 01 October 1986, showing repairs being carried out on the Chernobyl nuclear plant in the Ukraine, following a major explosion 26 April 1996 which, according to official statistics, affected 3,235,984 Ukrainians and sent radioactive clouds all over Europe. (Photo credit should read ZUFAROV/AFP via Getty Images)

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