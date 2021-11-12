Чорнобиль очистять... гриби? (відео)

Вони - одні з найдивовижніших організмів на Землі, але в основному невидимі. Їхня мережа розширюється та поєднує усі наші глобальні екосистеми, що відіграє важливу роль для всього життєвого циклу. Гриби. Вони розкладають майже все, поглинають деякі з найбільш небезпечних забруднювачів і навіть можуть створювати повністю нові матеріали. Вони дивні й чарівні та володіють властивостями, про які ви й гадки не мали. Тож чи можуть вони допомогти прибрати безлад на нашій планеті?



