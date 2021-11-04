Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео)

Село Босбюлль розташоване на півночі Німеччини. І це перший проєкт у ФРН, завдяки якому ця та ще кілька німецьких громад хочуть обійтися без викопного палива. Вони повністю роблять ставку на водень. Але як це працює? І наскільки дорого для мешканців?