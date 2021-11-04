 Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Економіка

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (відео)

Якою може бути відповідь на газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Як німецьке село робить ставку на водень

Як німецьке село робить ставку на водень

Село Босбюлль розташоване на півночі Німеччини. І це перший проєкт у ФРН, завдяки якому ця та ще кілька німецьких громад хочуть обійтися без викопного палива. Вони повністю роблять ставку на водень. Але як це працює? І наскільки дорого для мешканців?

DW.COM

Сміттєвози на водні: як комунальники в Німеччині переходять на паливо майбутнього (відео)

Німеччина робить ставку на "зелений" водень. У берлінській службі прибирання BSR з’явилися електричні сміттєвози, які працюють на водні! Чим особливі ці автівки і чи зможе водень стати паливом майбутнього у ФРН?  

Водень замість газу через українську ГТС у Євросоюз? (відео)

Для України та української ГТС відкриваються нові можливості у зв'язку з переходом ЄС на енергоносій водень. Наскільки країна готова для виробництва, транспортування і зберігання "зеленого" водню?  

Пальне майбутнього: чому водень буває "зеленим" та "сірим" (відео)

Водень вважають "енергоносієм майбутнього". Колись він має стати рушійним елементом нової "зеленої" енергетичної політики Європи. Але чи справді водень як енергоносій - зелений?  

Бензин, дизель, водень, струм: що стане пальним майбутнього (відео)

Бензин, дизель, газ, водень чи електрика? На чому їздитиме людство вже у найближчі роки? Альтернативні види пального стрімко розвиваються. Про переваги і недоліки - у добірці DW.  

Літаки на водні: чи зможе людство літати без шкідливих викидів? (відео)

Виробники літаків, зокрема Airbus, обіцяють невдовзі вивести на ринок пасажирські лайнери без викидів CO2. Як енергоносій розглядається водень. DW спробувала з'ясувати, наскільки це реально.  

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

За те, що США більше не заважатимуть добудувати "Північний потік-2", німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. Утім, Київ має виконати і свої домашні завдання. Ось 5 головних проблем енергоринку.  

Також за темою

Germany, Hamburg Reitbrook, Eon Hansewerk, Power to Gas storage GERMANY, Hamburg Reitbrook, Eon Hansewerk, Power to Gas storage for wind energy, electrolysis Proton Exchange Membran to generate hydrogene from windpower *** DEUTSCHLAND, Hamburg Reitbrook, Eon Hansewerk, Power to Gas Anlage speist aus ueberschuessigen Windstrom mittels PEM Elektrolyse Proton Exchange Membran umgewandelten Wasserstoff in das Erdgasnetz ein, Elektrolyseur Hamburg Germany

Водень у селі: як громада в Німеччині переходить на водень (04.11.2021) 04.11.2021

Якою може бути відповідь на дорогий газ і бензин, ціни на які нині стрімко зростають? Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.

Luftaufnahme EON-Kraftwerk Irsching an der Donau, Vohburg, Bayern, Deutschland, Europa ibxski04053559.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Verˆffentlichung!

ФРН планує масове будівництво газових електростанцій 09.11.2021

Майбутній канцлер Олаф Шольц разом з німецьким бізнесом закладає ґрунт для зміни курсу: газ має стати довгостороковим партнером відновлюваної енергетики. Це шанс для Росії?

H2 Hydrogen Molecule H2 symbol with hydrogen molecule in the liquid. 3d illustration.

Паливо майбутнього - "зелений" водень: Німеччина інвестує мільярди 23.09.2021

Зробити економіку кліматично нейтральною буде величезним досягненням. Однак, на думку експертів, без великих обсягів екологічно чистого водню цього не досягти. Де ж тоді взяти достатню кількість цього водню?

Реклама

Докладно

Біля східного кордону Польщі зібралися тисячі мігрантів, які прагнуть потрапити до Євросоюзу

Що кажуть у ФРН про роль Росії у міграційній кризі

На тлі загострення міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі у Німеччині обговорюють роль у ній Росії.  

Міжнародна правозахисна організація Репортери без кордонів вважає ситуацію зі свободою слова в Україні проблематичною

Що відбувається на українському медіаринку?

Для свободи слова в Україні лунають "тривожні дзвіночки", а медіаринок зазнає змін. DW розбиралася, що за цим стоїть.  