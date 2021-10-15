 Чому тампони і прокладки - також чоловіча проблема (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 19.10.2021

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Політика й суспільство

Чому тампони і прокладки - також чоловіча проблема (відео)

Гігієнічні засоби для менструації - проблема і для чоловіків? Так, адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. Яке ж вирішення?

Symbolbild Tampon

Тампони - загроза довкіллю?

Стривайте, чоловіки, не вимикайте! Менструація стосується всіх нас - як і захист довкілля. Адже використані прокладки та тампони опиняються на смітниках, а це - величезна проблема для довкілля. До того ж, це дорого: жінка в середньому витрачає на менструальні продукти загалом до 5 тисяч доларів за життя. Чи є дешевші й екологічно чисті альтернативи? Відповідь у відео DW:

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