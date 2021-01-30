 Чому загибель Джорджа Флойда викликала глобальні протести | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 08.03.2021

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Світ

Чому загибель Джорджа Флойда викликала глобальні протести

Білий колишній поліцейський Дерек Шовін постане перед судом за звинуваченням у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда. Чому саме це вбивство викликало масові протести проти расизму в усьому світі - в матеріалі DW.

Акція на підтримку руху Black Lives Matter в Нью-Йорку, 6 червня 2020 року

Акція на підтримку руху Black Lives Matter в Нью-Йорку, 6 червня 2020 року

Вісім хвилин і 46 секунд поліцейський Дерек Шовін тиснув коліном на шию 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня 2020 року. Водночас інший поліцейський Александер Кюнг фіксував своїми колінами стегна Флойда, а їхній колега Джей Томас Лейн тримав закуті в наручники руки затриманого. На вулиці, поруч з поліцейською машиною, вони притиснули його до землі так, що він більше не міг рухатися.

"Будь ласка, будь ласка, будь ласка, я не можу дихати", - кричав він до поліцейських близько 20 разів, як і Ерік Гарнер, який помер в подібній ситуації в 2014 році. Коли Флойд знепритомнів і у нього перестав відчуватися пульс, поліцейські надалі притискали його на землі. Припинили вони це робити, тільки коли прибула машина швидкої допомоги - приблизно через дев'ять хвилин після того, як афроамериканець знепритомнів. Смерть Флойда констатували пізніше в місцевій лікарні.

Ексоліцейський Дерек Шовін

Ексоліцейський Дерек Шовін

Джордж Флойд не був озброєний на момент затримання, йдеться в заяві поліцейського управління Міннеаполіса. Поліція приїхала за викликом. Людина, яка дзвонила, повідомила, що чоловік, який за описом схожий на Флойда, намагався розплатитися підробленою 20-доларовою купюрою.

Коли поліцейські прибули на місце, Флойд відмовився вийти зі своєї машини, а пізніше, вийшовши з неї, чинив їм опір. Його посадили на землю, пізніше спробували посадити в поліцейську машину. Зрештою Флойда зафіксували лежачи на землі так, що це призвело до його смерті. До втрати свідомості Флойд волав до своєї померлої матері і казав, що він не хоче померти.

Літо протестів проти расизму в усьому світі

Оскільки Джордж Флойд був не єдиним чорним, що загинув через дії американської поліції, кадри його повільного задушення розійшлися світом. Його смерть, більше ніж будь-кого ще раніше, викликала акції протесту на підтримку руху за громадянські права Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення", BLM). Рух було створено в 2014 році після смерті Трайвона Мартіна - 17-річного неозброєного підлітка, смертельно пораненого в 2012 році членом "сусідського дозору", якому він видався "підозрілим".

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Тисячі людей вийшли на вулиці в Міннеаполісі, інших містах США і по всьому світу. У перші дні протести в США відбувалися мирно, але незабаром переросли в насильницькі: з'явилися повідомлення про підпалені машини, вандалізм, погроми і пограбування магазинів і навіть стрілянину. Влада мобілізувала Національну гвардію, протестувальники вступали в сутички з силами правопорядку, політики, включно з тодішнім президентом Дональдом Трампом, почали говорити про внутрішній тероризм.

Пам'ятник бельгійському королю Леопольду II в Брюсселі

Пам'ятник бельгійському королю Леопольду II в Брюсселі

В інших країнах світу під приціл протестувальників потрапили історичні пам'ятники, які, на їхню думку, символізують расову несправедливість. Крім того, учасники акцій протесту вимагали підвищеної уваги до проявів расизму в публічних дебатах. Так, в Бельгії вони спотворили пам'ятники королю Леопольду II, який в XIX столітті колонізував Конго, що призвело до загибелі мільйонів місцевих жителів. У Великобританії протестувальники скинули з постаменту і втопили пам'ятник Едварду Колстону, який в XVII столітті займався работоргівлею. За межами США одні з наймасовіших протестів відбулися в Німеччині, тут звучали вимоги розібратися з власним колоніальним минулим і боротися з проявами расизму в наші дні.

Люди "почали усвідомлювати, що щось в корені не так"

Існує безліч причин, з яких загибель Джорджа Флойда викликала такий сильний суспільний резонанс як в США, так і в усьому світі, каже Девід Елкотт, професор Нью-Йоркського університету, що займається дослідженням розвитку суспільних структур і громадських рухів.

"Одна причина має сукупний характер. У достатній кількості місць по всій країні було досить обставин, які здавалися настільки підозрілими, що критична маса почала усвідомлювати, що щось в корені не так", - каже він. Елкотт порівнює ефект з титруванням, хімічним методом визначення концентрації рідини. "У прозору рідину ви додаєте одну, дві, три краплі, і нічого не відбувається. Після потрапляння в рідину четвертої краплі раптово починає змінюватися її колір", - говорить він.

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Крім цього, відео загибелі Джорджа Флойда - просто жахливе, каже Кеннетт Нанн, професор права в Університеті Флориди, що спеціалізується на расових стосунках і поліцейському насильстві. "Виглядало це жахливо. Ви дійсно розумієте, що подібне вже траплялося (з Дереком Шовіном. - Ред.), - каже Нанн. - Крім того, відео показує, що Флойд поводиться спокійно. В результаті немає факторів, які зменшили б симпатію громадськості до заарештованого".

Заворушення в Атланті в червні 2020 року

Заворушення в Атланті в червні 2020 року

Смерть Флойда і протести, які вона спричинила, відбулися всього за пару місяців після спалаху COVID-19. У багатьох містах демонстранти порушили комендантську годину і вимогу самоізоляції. Ці пов'язані з пандемією обмеження також відіграли велику роль, згодні Нанн і Елкотт. Нанн каже, що людям не було чим зайнятися і вони дуже хотіли вибратися з дому. "Це було спекотне літо", - нагадує Елкотт, пояснюючи, що з досвіду минулих років також немає нічого незвичайного в тому, що в літні місяці люди масово беруть участь в акціях протесту, зокрема й проти расової несправедливості.

Однак, незважаючи на масові протести, в поліції не відбулося серйозних змін, говорить Нанн. "Проблема існує давно. У США підготовка поліцейських відбувається так, як ніби вони будуть працювати в умовах війни, - каже він. - Нам потрібно добитися того, щоб поліцейських більше не навчали таким чином. Але, на мій погляд, потрібний час, щоб це змінилося".

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    Автор: Олівер Піпер


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