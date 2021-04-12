Справа Флойда: експоліцейського Шовіна визнали винним у вбивстві

Суд присяжних визнав колишнього співробітника поліції американського міста Міннеаполіс Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда. Вердикт було винесено у вівторок, 20 квітня. Загибель Флойда під час затримання наприкінці травня 2020 року викликала серію протестів проти расизму і поліцейського насильства, що відомі як Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення").

Протягом останніх тижнів присяжні вислухали десятки свідків, зокрема очевидців, правоохоронців та медиків. Рішення про міру покарання суддя ухвалить пізніше. Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі. Захист Шовіна може оскаржити вирок.

Читайте також: Чому загибель Джорджа Флойда викликала глобальні протести

Суд у справі Флойда та тлі заходів безпеки

Після оголошення вердикту Шовіна вивели з суду в наручниках і помістили під варту, повідомляє інформагенція AFP. Під час процесу експоліцейський перебував на свободі, оскільки раніше був випущений під заставу.

У світлі резонансної справи в районі були посилені заходи безпеки. Будівля суду було оточено бетонними блоками і колючим дротом. Порядок забезпечували зокрема й службовці Національної гвардії США.

Байден зателефонував родичам Флойда

Після оголошення рішення присяжних президент США Джо Байден у телефонній розмові з родиною Флойда заявив, що "відчуває полегшення". Глава Білого дому також висловив надію, що вердикт стане кроком до реформи поліції. У відеозверненні до нації після оголошення вердикту Байден закликав американців до єдності.

Віцепрезидентка Камала Харріс у розмові з родиною Флойда заявила про "день справедливості в Америці".

Колишній президент США Барак Обама назвав позицію присяжних правильною, але підкреслив, що для досягнення справжньої справедливості необхідно більше дій. Мільйони жителів США побоюються, що їх наступна зустріч з силами безпеки може стати останньою, вказав колишній глава Білого дому.

Провідні демократи у Конгресі США також привітали рішення присяжних. Прізвище Флойда назавжди залишиться синонімом справедливості, зазначила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. А лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер вказав, що винесений вердикт неприпустимо вважати доказом вирішення проблеми поліцейського насильства.