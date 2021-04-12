Справа Флойда: експоліцейського Шовіна визнали винним у вбивстві

Суд присяжних визнав колишнього співробітника поліції американського міста Міннеаполіс Дерека Шовіна винним у вбивстві Джорджа Флойда. Вердикт було винесено у вівторок, 20 квітня. Загибель Флойда під час затримання наприкінці травня 2020 року викликала серію протестів проти расизму і поліцейського насильства, що відомі як Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення").
Протягом останніх тижнів присяжні вислухали десятки свідків, зокрема очевидців, правоохоронців та медиків. Рішення про міру покарання суддя ухвалить пізніше. Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі. Захист Шовіна може оскаржити вирок.
Читайте також: Чому загибель Джорджа Флойда викликала глобальні протести
Суд у справі Флойда та тлі заходів безпеки
Після оголошення вердикту Шовіна вивели з суду в наручниках і помістили під варту, повідомляє інформагенція AFP. Під час процесу експоліцейський перебував на свободі, оскільки раніше був випущений під заставу.
У світлі резонансної справи в районі були посилені заходи безпеки. Будівля суду було оточено бетонними блоками і колючим дротом. Порядок забезпечували зокрема й службовці Національної гвардії США.
Байден зателефонував родичам Флойда
Після оголошення рішення присяжних президент США Джо Байден у телефонній розмові з родиною Флойда заявив, що "відчуває полегшення". Глава Білого дому також висловив надію, що вердикт стане кроком до реформи поліції. У відеозверненні до нації після оголошення вердикту Байден закликав американців до єдності.
Віцепрезидентка Камала Харріс у розмові з родиною Флойда заявила про "день справедливості в Америці".
Колишній президент США Барак Обама назвав позицію присяжних правильною, але підкреслив, що для досягнення справжньої справедливості необхідно більше дій. Мільйони жителів США побоюються, що їх наступна зустріч з силами безпеки може стати останньою, вказав колишній глава Білого дому.
Провідні демократи у Конгресі США також привітали рішення присяжних. Прізвище Флойда назавжди залишиться синонімом справедливості, зазначила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. А лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер вказав, що винесений вердикт неприпустимо вважати доказом вирішення проблеми поліцейського насильства.
-
США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Кеноша палає
У Кеноші палають будинки й авто. Через хаотичну ситуацію в місті губернатор-демократ штату Вісконсін Тоні Еверс запровадив надзвичайний стан. Та оголошення комендантської години уночі не допомогло приборкати заворушення. Демонстранти жбурляли у бік поліцейських петарди та пляшки, а ті відповідали сльозогінним газом та гумовими кулями.
-
США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Джейкоб Блейк, вочевидь, постраждав від поліцейського насильства
"Детонатором" нової хвилі протестів проти свавілля поліції став недільний інцидент у Кеноші - численні постріли у спину дістав 29-річний афроамериканець Джейкоб Блейк. На записах із камер спостереження видно, як він прямує до свого автомобіля у супроводі двох озброєних поліцейських. Постріли чути в мить, коли він відкрив двері машини і збирався до неї сісти.
-
США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Поліція США знову опинилася під шквалом критики
Поліцейські, яких згодом відсторонили від виконання обов'язків, здійснили щонайменше сім пострілів у бік Блейка. Його родина повідомила, що кулями було перебито хребет потерпілого, його паралізувало. "Потрібно диво, щоби він знову зміг стати на ноги", - каже адвокат родини. У Блейка діагностовано численні поранення внутрішніх органів, йому було видалено частину кишківника.
-
США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Градус обурення зростає
У ході стрілянини й заворушень у Кеноші двоє осіб загинули, ще одна особа дістала поранення, але її життю загрози немає. Правоохоронці затримали 17-річного мешканця штату Іллінойс у зв'язку з інцидентом. Прокуратура оголосила йому обвинувачення в розстрілі двох осіб і пораненні третьої. Поки ж у місті зі 100-тисячним населенням у 50 кілометрах на північ від Чикаго кінця-краю безладам не видно.
-
США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Родина Блейка закликає припинити насильство
Батьки Блейка закликали до завершення насильницьких протестів. За словами його батька, сам він не терпить насильства й вандалізму. Мати Блейка також закликала покінчити з расизмом: "Звертаюся до всіх, незалежно від того, білі, чорні, японці, червоні чи коричневі. Ніхто не є вищим за іншого. Почнімо ж молитися за одужання нашої нації".
-
США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
Ще свіжа пам'ять про загибель і поховання Джорджа Флойда
Афроамериканця Джорджа Флойда поховали 9 червня у Х'юстоні. Він загинув під час брутального затримання поліцією через удушення. Відтоді США прокотилася хвиля масштабних протестів, очолювана рухом Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення"). Через суспільне обурення новим інцидентом із Джейкобом Блейком на п'ятницю у Вашингтоні запланована велика хода - очікується участь тисяч демонстрантів.
-
США: безлади і пожежі в Кеноші після нового випадку поліцейського насильства
А як реагує Дональд Трамп?
Ескалація насильства в Кеноші, вочевидь, не дуже вписується у заготовлений Дональдом Трампом сценарій з'їзду Республіканської партії, який саме триває у США. Чи, може, якраз таки вписується? Зрештою, губернатор Вісконсіна Тоні Еверс - член Демократичної партії, і його кризовий менеджмент вже зазнав різкої критики. В одному з "твітів" президент США зажадав від Еверса "швидко покінчити з проблемою".
Автор: Олівер Піпер