Родині Джорджа Флойда виплатять рекордні 27 мільйонів доларів

Місто Міннеаполіс у США виплатить 27 мільйонів доларів для врегулювання цивільного позову від родини афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після жорсткого затримання поліцейськими. Відповідне рішення міська рада Міннеаполіса ухвалила у п'ятницю, 12 березня. "Я сподіваюся, що сьогодні в центрі уваги будуть голоси сім'ї та все, чим вони хотіли б поділитися", - сказала голова міської ради Ліза Бендер, передає агенція AP.

Адвокат родини Флойда Бен Крамп заявив, що це є найбільшою досудовою компенсацією за порушення громадянських прав за весь час, що "надсилає потужний сигнал про те, що життя чорних має значення".

Смерть Джорджа Флойда

46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер 25 травня 2020 року в Міннеаполісі після жорсткого затримання поліцейським. Його смерть отримала великого розголосу після публікації у мережі відео із затриманням чоловіка. На ньому видно, як Флойд лежить на землі, до якої його колінами притискають поліцейські. Один з них тиснув коліном на шию Флойда, який голосно та неодноразово говорив, що не може дихати. Утім, поліцейський не припинив притискати чоловіка до землі, поки Флойд не замовкнув та не знепритомнів. Згодом Флойд помер у лікарні.

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Публікація відео спричинила масові протести і заворушення у всій країні, які супроводжувалися зіткненням з поліцією, стріляниною, мародерством і запровадженням у багатьох містах США комендантської години.

Позов родини загиблого

Родина Флойда подала федеральний позов щодо порушення громадянських права проти міста, колишнього поліцейського Дерека Шовіна, який є головним обвинувачуваним у смерті Флойда, а також ще трьох звільнених офіцерів, звинувачених у його смерті. Його родичі стверджують, що поліцейські порушили права Флойда, коли його затримували, і що місто дозволило процвітати культурі надмірної сили, расизму та безкарності серед правоохоронців.