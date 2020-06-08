 Чому політики у ФРН проти виведення військ США | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.06.2020

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Європа

Чому політики у ФРН проти виведення військ США

Переважна більшість німців виступає проти військової присутності й дислокації атомної зброї США у ФРН. Однак політики й експерти мають щодо цього іншу думку. DW - про їхні аргументи.

Штаб-квартира армії США в Європі

Американський вартовий в Гейдельберзі, перед штаб-квартирою армії США в Європі

У Німеччині сильні антиамериканські настрої. Причому вже давно, а не лише відтоді, як президентом США став Дональд Трамп. В опитуваннях, які регулярно проводять різні соціологічні інститути про ставлення німців, приміром, до американських військових баз у ФРН, незмінно домінують критичні оцінки, а переважна частина респондентів висловлюється за виведення військових США з країни. Ще більше опитаних воліли б спекатися американських атомних бомб, які, за повідомленнями преси, зберігаються на базі ВПС США в німецькій громаді Бюхель, розташованій у землі Рейнланд-Пфальц.

Нерідко з такими вимогами виступають і німецькі політики. Причому не тільки посткомуністи з Лівої партії, а й багато представників "Зелених", яким пророкують місце в майбутньому уряді ФРН, а також деякі видні соціал-демократи. Але ось парадокс: варто було з'явитися повідомленням про ймовірне виведення американських військовослужбовців з Німеччини, як такі вимоги одразу помітно вщухли.

Американська військова база в Бюхелі

За повідомленнями преси, на цій американській базі в Бюхелі зберігаються атомні бомби

Офіційний Берлін чекає на роз'яснення з Білого дому

Наприкінці минулого тижня ділове видання The Wall Street Journal повідомило, що президент Трамп віддав розпорядження Пентагону скоротити американський контингент у Німеччині на 9,5 тисячі військовослужбовців (загалом їх тут 34,5 тисячі) і надалі не дислокувати тут більше ніж 25 тисяч солдатів і офіцерів.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає, тому члени й членкині уряду Анґели Меркель (Angela Merkel) висловлюються вкрай стримано. "Ми не коментуємо газетні публікації", - заявив представник канцлерки Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas) пообіцяв "взяти до відома", якщо й справді "дійде до часткового виведення американських військ". Чекає на додаткові роз'яснення і міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер

Міністерка оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер

А ось зовнішньополітичні експерти представлених у Бундестазі партій - за винятком посткомуніста Дітмара Барча (Dietmar Bartsch) - однозначно критично поставилися до перспективи скорочення американської військової присутності в Німеччині. З цілої низки причин.

Тільки згуртований Захід може конкурувати з Китаєм

Консерватор Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) вважає, що виведення військовослужбовців США не стільки підвищило б ризик для безпеки Німеччини, скільки підірвало б згуртованість блоку НАТО і зашкодило б самим США. "Для нашої безпеки це не так важливо, - визнав він, - але це послабило б позиції Німеччини як стратегічного партнера США".

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А координатор трансатлантичного співробітництва при уряді ФРН Петер Баєр (Peter Beyer) побоюється ослаблення Заходу і звертає увагу на інший аспект - на дедалі більші амбіції та роль Китаю, скласти гідну конкуренцію якому США і Європа, на його думку, в змозі тільки спільно, і тут американські військові служать зміцненню трансатлантичних зв'язків.

"Західний союзу матиме надійне майбутнє, - заявив Баєр, - тільки в разі згуртованості". Про те саме нещодавно говорила й Анґела Меркель, назвавши Китай головним зовнішньополітичним викликом Євросоюзу в найближчій перспективі.

На зло кондуктору піду пішки

Зовнішньополітичний експерт фракції християнських демократів Юрґен Гардт (Jürgen Hardt) упевнений, що дії Трампа - це вираз його дедалі більшого невдоволення політикою офіційного Берліна.

"Трампу, мов сіль в оці, повільне зростання німецьких витрат на оборону і роботи з прокладання газопроводу "Північний потік-2", - заявив Гардт. - Явно не сподобалася йому і відмова Меркель від участі в очному саміті G7 ще до початку літніх канікул". З такою оцінкою згоден і колишній посол США в Німеччині Джон Корнблум: "Трампу з Меркель складно, тому що він взагалі не зносить сильних жінок".

Анґела Меркель і Дональд Трамп

"Трампу з Меркель важко, тому що він взагалі не зносить сильних жінок"

Але виводити американських військових з Німеччини в покарання за недостатній, з точки зору Трампа, німецький внесок у НАТО і за готовність німців купувати російський газ - все одно що діяти за принципом "на зло кондуктору піду пішки". Президент США помиляється, якщо думає, що американські військовослужбовці в Німеччині - це "подарунок німцям", вказує, приміром, експерт фракції "Зелених" з питань безпеки Тобіас Лінднер (Tobias Lindner).

Та й справді. База ВПС США в Рамштайні - це найбільший перевалковий пункт для доставки американських військових і техніки на Близький Схід і в Африку. Тут же, за деякими даними, розташований головний пункт управління антитерористичними операціями. У Ландштулі розташований найбільший за межами США військовий госпіталь. У Штутгарті - командний центр, з якого керують усіма американськими контингентами в Європі й Африці, а в баварському Графенвері - один з найбільших в Європі полігонів.

База в Рамштайні - значний перевалковий пункт армії США

База в Рамштайні - значний перевалковий пункт армії США

Дислоковані в Німеччині американські війська відіграють ключову роль для безпеки США, вказує генерал Бен Ходжес, який до кінця 2017 був командувачем військами США в Європі.

Менше військової присутності США в ФРН - більше конфронтації з РФ?

За повідомленнями ЗМІ, частину виведених з Німеччини американських військових планується перекинути до Польщі. Цю інформацію непрямо підтвердила посолка США в Варшаві Джоржет Мосбахер, а прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поквапився висловити надію, що так воно і буде. Втім, і сам Трамп, приймаючи рік тому в Білому домі польського президента Анджея Дуду, натякнув на можливість перебазування частини американських військових з Німеччини до Польщі.

Керівник Федеральної академії з питань політики безпеки Еккегард Брозе (Ekkehard Brose) вважає, що така перспектива - особливо якщо в Польщу з Німеччини будуть перевезені ще й американські атомні бомби - може спровокувати серйозне загострення відносин Заходу з Росією. Про це він написав в аналітичній записці у зв'язку з агітацією деяких німецьких політиків на користь припинення дислокації ядерної зброї США в ФРН.

"Якщо Німеччина відпаде як місце дислокації, то напевно свої послуги запропонують добровольці, наприклад Польща, - пише Брозе. - Але всіляке переміщення атомної зброї на схід призвело б до масивної конфронтації з Росією. Це стало б явним порушенням Основоположного акта НАТО-Росія від 1997 року".

  • Німеччина у НАТО

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Перезавантаження 22 роки тому

    2 квітня 1993 року федеральний уряд схвалює рішення про участь Бундесверу в операції НАТО у Югославії. Це було перше з часів Другої світової війни бойове завдання німецьких солдатів за кордоном.

  • Адріатичне море

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Суперечлива участь в операціях у колишній Югославії

    Бундесвер бере участь у забезпеченні ембарго на постачання зброї до колишньої Югославії в Адріатичному морі, а також безпольотної зони над Боснією. Виконання німецькими солдатами завдань за межами території країн-членів НАТО спричинило внутрішньополітичної дискусії. Соціал-демократи й ліберали вважали участь Бундесверу в операціях у колишній Югославії такою, що суперечить конституції ФРН.

  • Федеральний конституційний суд

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Вирішальне слово за парламентом

    У своєму рішенні від 12 липня 1994 року Федеральний конституційний суд підтвердив, що Німеччина - як член ООН і НАТО - має право на участь своїх збройних сил у місіях цих організацій. Суд, однак, наголосив на тому, що кожну таку операцію має затверджувати Бундестаг.

  • Лахфельд, Баварія

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Війна у Косові: бойове завдання без мандата ООН

    Навесні 1999 року Бундесвер бере участь в операції НАТО "Союзна сила" - першій великій бойовій операції в своїй історії. Німецькі літаки Tornado ведуть повітряну розвідку й боротьбу з сербськими системами протиповітряної оборони. З погляду міжнародного права операція була сумнівною, оскільки Північноатлантичний альянс не мав мандата Ради Безпеки ООН на проведення операції.

  • Йошка Фішер

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Суперечки навколо косовської місії

    У Косові тодішня червоно-зелена коаліція вперше використала збройні сили як політичний засіб за межами країни. Це спричинили значні внутрішньополітичні тертя. Опоненти заявляли про антиконституційну агресивну війну. Особливо дісталося Зеленим: 1999 року на одному з партійних конгресів у міністра закордонних справ Йошку Фішера кинули кулькою з фарбою.

  • Нью-Йорк

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Війна з терором

    Після терористичних актів 11 вересня 2001 року НАТО вперше в своїй історії задіює статтю 5 Північноатлантичного договору про колективну оборону. Уряд ФРН теж підтримує "війну з терором". У рамках операції "Нескорена свобода" Бундесвер бере участь у бойових діях в Афганістані та на морі в районі Сомалійського півострова.

  • Ґергард Шредер

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Шредер заручився підтримкою депутатів

    Участь Бундесверу у боротьбі з тероризмом викликала суперечки в червоно-зеленій коаліції. Канцлер Ґергард Шредер (СДПН), який запевнив США в "повній солідарності" з боку Німеччини, пов'язав голосування щодо місії в Афганістані з голосуванням про довіру урядові - і здобув підтримку Бундестагу, хоч і з невеликою перевагою.

  • Афганістан

    Бундесверу виповнилось 60 років

    13 років в Афганістані

    З 2002 року Бундесвер бере участь в операціях Міжнародних сил сприяння безпеці (МССБ) в Афганістані. За 13 років у цій країні загинули 54 німецькі солдати. Місія МССБ добігла кінця 31 грудня 2014 року. Відтоді 850 солдатів Бундесверу беруть участь у наступній операції - "Рішуча підтримка". Її метою є підготовка афганських сил безпеки.

  • Кундуз

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Авіаудар по автоцистернах біля Кундуза

    4 вересня 2009 року внаслідок авіаудару по захоплених талібами автоцистернах з пальним загинуло більше сотні людей, у тому числі діти. Операцією, яку провели південніше Кундуза, командував німецький полковник Ґеорґ Кляйн. Це найбільше на сьогодні число жертв у місії Бундесверу.

  • Ракети Patriot у Туреччині

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Ракети Patriot у Туреччині

    З грудня 2012 року німецькі ракетні комплекси Patriot розташовані на південному сході Туреччини, яка попросила підтримки союзників по НАТО, побоюючись ракетних атак з боку Сирії. 256 німецьких солдатів дислоковані в анатолійському місті Кахраманмараш, що приблизно за 100 кілометрів на північ від сирійського кордону. Мандат місії закінчується у січні 2016 року.

  • Операція Аталанта

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Боротьба з піратами в Аденській затоці

    З грудня 2008 року приблизно 318 німецьких вояків беруть участь в операції "Аталанта" в Аденській затоці та біля берегів Сомалійського півострову. Очолювана Євросоюзом операція має на меті захист гуманітарних вантажів та свободи судноплавства в регіоні, а також боротьбу з піратством.

  • Порятунок біженці у Середземному морі

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Порятунок біженці у Середземному морі

    Бундесвер також допомагає рятувати біженців у Середземному морі. У цій місії з квітня 2015 року беруть участь до 320 солдатів на фрегатах та кораблях підтримки. Операцію буде подовжено, і німецькі кораблі зможуть зупиняти човни контрабандистів, які переправляють людей з Лівії до Італії, накладати на них арешт, а за потреби - знищувати.

  • Пам'ять про загиблих

    Бундесверу виповнилось 60 років

    Пам'ять про загиблих

    За 60 років існування Бундесверу 106 німецьких содатів загинули в операціях за кордоном. Урочисто відкритий 8 вересня 2009 року Меморіал Бундесверу в Берліні вшановує пам'ять загиблих також за межами Німеччини вояків.

    Автор: Свен Пьоле, Арне Ліхтенберґ


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