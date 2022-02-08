Четвертий день олімпійських змагань. Третє "золото" для Німеччини і скандали через судейство

У вівторок, 8 лютого, на зимовій Олімпіаді в Пекіні розіграли десять комплектів нагород. Лідером медального заліку залишається Швеція із чотирма золотими медалями. Четверте "золото" команді принесла лижниця Юнна Сундлінг. На другому місці перебуває збірна Нідерландів. Замикає трійку лідерів - країна-господар Олімпіади - Китай.

Шведська лижниця Юнна Сундлінг

Третє "золото" ФРН

Саночниця Наталі Ґайзенберґер (Natalie Geisenberger) принесла збірній Німеччині третю золоту медаль на Олімпійських іграх у Пекіні. Для спортсменки це п’яте золото в кар'єрі, раніше вона виграла по дві медалі на Олімпіадах у Сочі та Пхьончхані.

Україна на пекінській Олімпіаді

8 лютого на Олімпіаді Україна була представлена у фігурному катанні, санному спорті, сноуборді, гірськолижному спорті, скелетоні, лижних перегонах та біатлоні. Поки що жодної нагороди Україна на цій Олімпіаді не має. Гірськолижник Іван Ковбаснюк показав найкращий для України результат в історії швидкісного спуску на Олімпіаді. Він фінішував 33-м.

Український гірськолижник Іван Ковбаснюк

Скандал у шорттреку

Представники Південної Кореї заявили, що подадуть апеляцію до вищого спортивного суду через "несправедливе" суддівство у шорттреку. Двох південнокорейських спорстменів Хван Де-хон та Лі Джун-со дискваліфікували у півфіналі на дистанції 1000 метрів, що дало можливість вийти у фінал двом китайським спортсменам. Жень Цзівей та Лі Веньлун згодом і вибороли золоту та срібну медаль, але теж не без скандалу. Представник Угорщини Лю Шандор Шаолінь перетнув фінішну пряму першим, але згодом був дискваліфікований. Судді вирішили, що угорець штовхав китайця під час заїзду.

Угорець Лю Шандор Шаолінь (ліворуч) та китаєць Жень Цзівей борються за перетин фінішної лінії

Зимова Олімпіада-2022 триватиме до 20 лютого.