Четверо палестинців загинули під час операції армії Ізраїлю проти ісламістів

Внаслідок сутичок між палестинцями та ізраїльською армією на Західному березі річки Йордан загинули щонайменше четверо людей.

Як повідомили палестинські органи охорони здоров'я та ізраїльська армія в неділю, 26 вересня, троє палестинців були вбиті в населеному пункті Бідду на північ від Єрусалима. Ще одного палестинця застрілили у селі Буркін на півночі Західного берега, він помер від отриманих травм у лікарні. Це - найбільша кількість жертв внаслідок сутичок за останні тижні.

Ізраїльська армія повідомила, що загиблі палестинці були озброєні і отримали смертельні поранення в результаті перестрілок із силами безпеки Ізраїлю під час масштабної операції проти ХАМАС на Західному березі річки Йордан.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт заявив, що ізраїльські сили безпеки на Західному березі рішуче виступили проти бойовиків ХАМАС, "які збиралися вчинити терористичні атаки в найближчому майбутньому", цитує інформагенція AP. Прем'єр наголосив, що солдати "діяли так, як від них очікували'', додавши, що його уряд надав їм повну підтримку.

У ХАМАС підтвердили, що бійці угруповання брали участь у сутичках із ізраїльськими підрозділами поблизу Єрусалима та Джаніна. У ХАМАС загиблих назвали "героїчними мучениками", але не уточнили, чи вони були членами угрупування.