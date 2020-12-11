Через коронавірус половина німців оцінює 2020 рік негативно

Понад половину жителів Німеччини оцінюють 2020 рік для себе особисто як негативний. Про це свідчать дані опитування DeutschlandTrend, проведеного на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD. Його результати було оприлюднено у п'ятницю, 11 грудня.

Під час дослідження 51 відсоток респондентів вказали, що поточний рік не можна вважати добрим. Натомість 46 відсотків кажуть про позитивний баланс року. Таким чином, оцінка року, що минає, значно стриманіша, ніж у попередні роки. Для порівняння, в 2016-му 71 відсоток опитаних зазначали, що рік минув для них позитивно, а 26 відсотків дали негативну оцінку.

Головною причиною переважно негативної оцінки поточного року є, вочевидь, пандемія COVID-19, зазначається у повідомленні на новинному порталі Tagesschau телеканалу ARD.

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Оптимізм німців щодо майбутнього

Водночас свої перспективи у 2021 році більшість учасників опитування оцінюють оптимістично. Так, 67 відсотків опитаних очікують, що наступний рік буде для них добрим. 31 відсоток респондентів натомість занепокоєні тим, що їм готує прийдешній рік.

Соціологи відзначають, що оптимізм стосовно майбутнього зростає із збільшенням рівня доходів домогосподарств опитаних. Також зазначається, що старші люди дивляться у 2021 рік із меншою впевненістю, ніж молодь.

COVID-19 у Німеччині б'є рекорди

11 листопада Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомив про рекордну для ФРН добову кількість нових інфікувань коронавірусом і жертв викликаної ним хвороби COVID-19. Зараження коронавірусом SARS-CoV-2 було підтверджено ще у 29875 осіб. При цьому кількість нових заражень порівняно з попереднім днем стрибкоподібно зросла на більш ніж 6 тисяч випадків. Також, за даними RKI, за добу в Німеччині від COVID-19 чи пов'язаних із ним ускладнень хронічних хвороб померли 598 людей.

Цього тижня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення так званого "м'якого" локдауну в країні. Під час виступу в Бундестазі 9 грудня вона закликала запровадити жорсткіші протиепідемічні обмеження з 24 грудня до 10 січня. Серед запропонованих Меркель заходів: закриття магазинів та шкіл, а також більш ранній початок шкільних канікул. Пропозиція канцлерки базується на рекомендаціях вчених Німецької академії наук "Леопольдіна", які вони оприлюднили днем раніше.