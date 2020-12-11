Через коронавірус половина німців оцінює 2020 рік негативно
51 відсоток жителів Німеччини вважають, що цей рік не був для них вдалим. Водночас переважна більшість німців з оптимізмом дивиться у наступний рік.
Половина німців негативно оцінює поточний рік, але більшість дивиться в майбутнє з оптимізмом
Понад половину жителів Німеччини оцінюють 2020 рік для себе особисто як негативний. Про це свідчать дані опитування DeutschlandTrend, проведеного на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD. Його результати було оприлюднено у п'ятницю, 11 грудня.
Під час дослідження 51 відсоток респондентів вказали, що поточний рік не можна вважати добрим. Натомість 46 відсотків кажуть про позитивний баланс року. Таким чином, оцінка року, що минає, значно стриманіша, ніж у попередні роки. Для порівняння, в 2016-му 71 відсоток опитаних зазначали, що рік минув для них позитивно, а 26 відсотків дали негативну оцінку.
Головною причиною переважно негативної оцінки поточного року є, вочевидь, пандемія COVID-19, зазначається у повідомленні на новинному порталі Tagesschau телеканалу ARD.
Водночас свої перспективи у 2021 році більшість учасників опитування оцінюють оптимістично. Так, 67 відсотків опитаних очікують, що наступний рік буде для них добрим. 31 відсоток респондентів натомість занепокоєні тим, що їм готує прийдешній рік.
Соціологи відзначають, що оптимізм стосовно майбутнього зростає із збільшенням рівня доходів домогосподарств опитаних. Також зазначається, що старші люди дивляться у 2021 рік із меншою впевненістю, ніж молодь.
COVID-19 у Німеччині б'є рекорди
11 листопада Інститут імені Роберта Коха (RKI) повідомив про рекордну для ФРН добову кількість нових інфікувань коронавірусом і жертв викликаної ним хвороби COVID-19. Зараження коронавірусом SARS-CoV-2 було підтверджено ще у 29875 осіб. При цьому кількість нових заражень порівняно з попереднім днем стрибкоподібно зросла на більш ніж 6 тисяч випадків. Також, за даними RKI, за добу в Німеччині від COVID-19 чи пов'язаних із ним ускладнень хронічних хвороб померли 598 людей.
Цього тижня канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила за посилення так званого "м'якого" локдауну в країні. Під час виступу в Бундестазі 9 грудня вона закликала запровадити жорсткіші протиепідемічні обмеження з 24 грудня до 10 січня. Серед запропонованих Меркель заходів: закриття магазинів та шкіл, а також більш ранній початок шкільних канікул. Пропозиція канцлерки базується на рекомендаціях вчених Німецької академії наук "Леопольдіна", які вони оприлюднили днем раніше.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Любек
Гольстинські ворота - цей символ Любека не можна уявити собі без святкового блиску на Різдво. Незважаючи на те, що різдвяний ярмарок скасували, поруч із брамою встановили ялинки та прикрасили їх яскравими гірляндами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Гамбург
Центри німецьких містах перед Різдвом традиційно постають у святковому вбранні, як, наприклад, Юнгфернштіг - одна із центральних вулиць Гамбурга. Різдвяних ярмарків не буде й тут, але натомість по всьому місту встановили окремі ятки, де можна купити, наприклад, різдвяні ласощі або прикраси, виготовлені народними майстрами.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Люнебург
Різдвяні ярмарки скасовані й у Люнебурзі, що в Нижній Саксонії. Заради збереження різдвяного настрою в часи пандемії COVID-19 у місті вирішили не обмежуватися лише яскравими гірляндами, але ще й освітили цілі будівлі.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Берлін
Німецька столиця відома своїми різдвяними ярмарками, які тут, як правило, відбуваються майже в кожному районі міста. Але нинішній коронавірусний рік є винятком із цього правила. Однак по-різдвяному освітлені бульвари у берлінців не змогла відібрати навіть пандемія. На фото: Тауенцінтштраcсе, що в західній частині Берліна, яка вважається одним із найдорожчих у Німеччині місць.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Мюнстер
Інколи вистачає однієї скромної ялинки, аби нагадати про Різдво. Ретельно і з любов'ю відреставрований середньовічний центр вестфальського міста Мюнстер з його й без того святково таємничою атмосферою більшого й не потребує.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Бохум
Також західнонімецький Бохум засяяв святковими вогнями. У центрі міста чимало порожніх приміщень, де колись були крамниці. Деякі з них вирішили здати в оренду власникам різдвяних яток.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Лейпциг
Порожні просторі площі з поодинокими ялинками замість веселої тисняви на галасливих різдвяних ярмарках - типова картина для німецьких міст у передріздвяний час 2020 року. Агустусплац - найбільша площа Лейпцига - не є винятком. Єдина втіха, якщо, звичайно, це ще можна назвати втіхою: заздалегідь підготовлені для цьогорічного різдвяного ярмарку чашки можна придбати онлайн.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Ерфурт
Скасували також різдвяний ярмарок в Ерфурті. Цього року він мав стати ювілейним - 170-м. Зате тепер можна безперешкодно насолоджуватися різдвяною ялинкою та традиційною різдвяною пірамідою, встановленими на площі перед собором.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Франкфурт
Одинока ялинка на центральній площі Франкфурта-на-Майні Ремерберзі нагадує, що й тут різдвяний ярмарок став жертвою коронавірусу. До речі, ялинку заввишки 21 метр до банківської метрополії цього року привезли з Австрії. Там її довелось зрубати через роботи, пов'язані з розчищенням русла одного зі струмків.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Майнц
У Майнці - столиці федеральної землі Рейнланд-Пфальц - вирішили заповнити незвичну порожнечу на площі перед кафедральним собором, що має тисячолітню історію, різдвяними гірляндами, аби хоч якось врятувати передріздвяну атмосферу.
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Нюнберг
Крісткіндлесмаркт ("ринок Малюка-Ісуса") у Нюрнберзі - найстаріший у Німеччини. І 2020-го з балкону церкви Фрауенкірхе (на фото) його мав відкрити Малюк-Ісус. На цю роль раз на два роки обирають дівчат віком від 17 до 19 років. Після скасування ярмарку дівчина, яка грає Малюка-Ісуса, сказала: "Не віддавайте цю радість. Є так багато всього, що нам приносить радість, щастя й тепло".
Різдво в Німеччині в часи пандемії: без різдвяних ярмарків, але зі святковими вогнями
Штутгарт
Замість різдвяного ярмарку в центрі Штутгарта можна побачити величезні світлові скульптури, серед них - і здибленого коня, зображення якого містить герб міста. 33 ятки, які мали стояти скупчено на ярмарку, встановили в різних куточках центральної частини Штутгарта.