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Пакет військдопомоги від ФРН: боєприпаси й техніка

Валерій Сааков
5 вересня 2023 р.

До чергового пакета військової допомоги ФРН для України увійшли снаряди до зенітних установок Gepard, набої до стрілецької зброї, боєприпаси для гранатометів та різноманітна допоміжна техніка.

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Німецький Gepard поблизу Києва
Німецький Gepard поблизу КиєваФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Україна отримала від Німеччини черговий пакет військової допомоги. Про це повідомила у вівторок, 5 вересня, пресслужба міноборони ФРН на спеціальному сайті, де розміщено перелік переданого Україні оснащення й озброєнь, котрий регулярно оновлюється.

До пакета увійшли 10 080 боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, понад 8,5 мільйонів набоїв для стрілецької зброї, близько 27 тисяч 40-мм боєприпасів до гранатометів, броньований мостоукладач Biber, 32 вантажівки Zetros, 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків, 4 прикордонні автомобілі, 20 тисяч захисних окулярів для вояків.

Перша партія нововиготовлених боєприпасів до Gepard

Раніше у міноборони ФРН повідомили про прибуття в Україну першої партії боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard нового виробництва.

У лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що на замовлення міністерства оборони Німеччини компанія Rheinmetall відновить виробничу лінію для виробництва боєприпасів до Gepard.

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Підписаний у лютому контракт з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч снарядів. Для цього необхідно було перезапустити виробництво і знайти спосіб переробки старих боєприпасів за допомогою нових засобів. Попри цей складний процес, перші боєприпаси вдалося доставити в Україну майже через сім місяців після підписання контракту, зазначає міноборони ФРН.

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На сьогодні Німеччина поставила Києву уже 46 установок Gepard. У 2022 році, однак, до них бракувало боєприпасів, оскільки Швейцарія, яка їх виробляла, блокувала їх реекспорт в Україну. Тож наприкінці 2022-го було вирішено побудувати у ФРН завод з виготовлення боєприпасів середнього калібру.

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Німецький Gepard поблизу Києва

Пакет військдопомоги від ФРН: боєприпаси й техніка

Конфлікти5 вересня 2023 р.
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