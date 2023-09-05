Пакет військдопомоги від ФРН: боєприпаси й техніка
Україна отримала від Німеччини черговий пакет військової допомоги. Про це повідомила у вівторок, 5 вересня, пресслужба міноборони ФРН на спеціальному сайті, де розміщено перелік переданого Україні оснащення й озброєнь, котрий регулярно оновлюється.
До пакета увійшли 10 080 боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, понад 8,5 мільйонів набоїв для стрілецької зброї, близько 27 тисяч 40-мм боєприпасів до гранатометів, броньований мостоукладач Biber, 32 вантажівки Zetros, 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків, 4 прикордонні автомобілі, 20 тисяч захисних окулярів для вояків.
Перша партія нововиготовлених боєприпасів до Gepard
Раніше у міноборони ФРН повідомили про прибуття в Україну першої партії боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard нового виробництва.
У лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що на замовлення міністерства оборони Німеччини компанія Rheinmetall відновить виробничу лінію для виробництва боєприпасів до Gepard.
Читайте також: Берлін передасть Києву озброєння на 700 мільйонів євро
Підписаний у лютому контракт з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч снарядів. Для цього необхідно було перезапустити виробництво і знайти спосіб переробки старих боєприпасів за допомогою нових засобів. Попри цей складний процес, перші боєприпаси вдалося доставити в Україну майже через сім місяців після підписання контракту, зазначає міноборони ФРН.
Читайте також: Бундесвер замовив у Rheinmetall снаряди на 1,3 млрд євро
На сьогодні Німеччина поставила Києву уже 46 установок Gepard. У 2022 році, однак, до них бракувало боєприпасів, оскільки Швейцарія, яка їх виробляла, блокувала їх реекспорт в Україну. Тож наприкінці 2022-го було вирішено побудувати у ФРН завод з виготовлення боєприпасів середнього калібру.