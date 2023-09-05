Пакет військдопомоги від ФРН: боєприпаси й техніка

До чергового пакета військової допомоги ФРН для України увійшли снаряди до зенітних установок Gepard, набої до стрілецької зброї, боєприпаси для гранатометів та різноманітна допоміжна техніка.

Україна отримала від Німеччини черговий пакет військової допомоги. Про це повідомила у вівторок, 5 вересня, пресслужба міноборони ФРН на спеціальному сайті , де розміщено перелік переданого Україні оснащення й озброєнь, котрий регулярно оновлюється.

До пакета увійшли 10 080 боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, понад 8,5 мільйонів набоїв для стрілецької зброї, близько 27 тисяч 40-мм боєприпасів до гранатометів, броньований мостоукладач Biber, 32 вантажівки Zetros, 4 важких тягачі з причепами для транспортування танків, 4 прикордонні автомобілі, 20 тисяч захисних окулярів для вояків.

Перша партія нововиготовлених боєприпасів до Gepard

Раніше у міноборони ФРН повідомили про прибуття в Україну першої партії боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard нового виробництва.

У лютому 2023 року міністр оборони Німеччини на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив, що на замовлення міністерства оборони Німеччини компанія Rheinmetall відновить виробничу лінію для виробництва боєприпасів до Gepard.

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Підписаний у лютому контракт з бюджетом у 168 мільйонів євро передбачає поставку загалом 300 тисяч снарядів. Для цього необхідно було перезапустити виробництво і знайти спосіб переробки старих боєприпасів за допомогою нових засобів. Попри цей складний процес, перші боєприпаси вдалося доставити в Україну майже через сім місяців після підписання контракту, зазначає міноборони ФРН.

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На сьогодні Німеччина поставила Києву уже 46 установок Gepard. У 2022 році, однак, до них бракувало боєприпасів, оскільки Швейцарія, яка їх виробляла, блокувала їх реекспорт в Україну. Тож наприкінці 2022-го було вирішено побудувати у ФРН завод з виготовлення боєприпасів середнього калібру.