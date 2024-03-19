У "Нафтогазі" хочуть достроково завершити опалювальний сезон

З огляду на теплу погоду в Україні опалювальний сезон 2023/24 років планують завершити вже наприкінці березня, тобто значно раніше, ніж зазвичай, повідомили в "Нафтогаз України".

Цієї весни опалення в оселях українців можуть вимкнути значно раніше, ніж зазвичай. Принаймні про плани дострокового завершення опалювального сезону повідомив голова правління "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю французькому виданню Le Figaro, переклад якого оприлюднила в вівторок, 19 березня, пресслужба "Нафтогазу".

"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - зазначив Чернишов.

За його словами, "Україна спокійно пережила зиму". Він пояснив це вдалою адаптацією українського паливно-енергетичного комплексу, який згідно з його запевненнями зробив правильні висновки з досвіду 2022 року, коли енергетичні об'єкти зазнавали масованих атак з боку Росії, і відповідно підготувався.

Унікальний опалювальний сезон?

Днями міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що на завершальному етапі цього опалювального сезону Україна покриває власні потреби у природному газі з власного видобутку.

Раніше міністр пояснював, що споживання газу в Україні істотно скоротилося через окупацію частини території та руйнування промислових підприємств, які були значними споживачами газу. Так само аналітики вказували й на багатомільйонний потік біженців з України як ще один вагомий чинник, що утримує рівень споживання газу в країні відносно низьким.

Показово, що наприкінці січня цього року прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що Україна "вперше в історії" проходила опалювальний сезон на газові власного видобутку.

Міненерго не подовжуватиме контракт з "Газпромом"

Крім того, 17 березня в ефірі Національного телемарафону Галущенко вкотре підтвердив, що Київ не має наміру укладати жодних додаткових угод чи пролонгувати дію угоди з Росією щодо транзиту газу. Цей контракт діє до 31 грудня 2024 року.

Торік про плани Києва не подовжувати контракт на транзит російського газу до Європейського Союзу повідомляв і Чернишов. Не бачaть необхідності продовжувати угоду і в Європейській Kомісії.