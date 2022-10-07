Що відомо про лауреата Нобелівської премії миру з України?

Одним із лауреатів Нобелівської премії миру став український Центр громадянських свобод. За 15 років свого існування організація визволяла політв'язнів, документувала воєнні злочини та підтримувала протести в Білорусі.

Український Центр громадянський свобод (ЦГС) став одним із трьох лауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру, які були оголошені у п'ятницю, 7 жовтня, в Осло. Іншими лауреатами нагороди стали російська правозахисна організація "Меморіал" та голова білоруського правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький.

Центр громадянських свобод було засновано 15 років тому, як зазначається на сайті самої організації , "для просування цінностей прав людини". Своєю місією у ЦГС бачать "становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля утвердження людської гідності".

ЦГС було створено в Києві як транскордонний ресурс представниками дев'яти пострадянських країн. Пізніше центр став одним зі співорганізаторів міжнародного комітету та польової місії з прав людини в Білорусі. Під час Євромайдану в Києві та інших містах України наприкінці 2013 - початку 2014 років ЦГС створив ініціативу "Євромайдан SOS", що надавала правову допомогу постраждалим під час тодішніх протестних акцій.

Моніторингові місії у Криму та на Донбасі

Починаючи з 2014 року, центр брав участь в мобільних моніторингових групах в анексованому Росією Криму і на Донбасі, над яким Україна втратила контроль через бойові дії проти проросійських сепаратистів. Там правозахисники збирали докази ймовірних воєнних злочинів. Пізніше ЦГС запустив кампанію Let My People Go, мета якої полягала у звільненні українських політв'язнів у Росії та анексованому Криму. А в 2018 році запустив кампанію за звільнення українського режисера Олега Сенцова, якого в Росії засудили до багаторічного ув'язнення. Зрештою українець повернувся на батьківщину в рамках обміну полоненими.

Попри напружені відносини між Україною та Росією, в цей час центр намагався сприяти правозахисному діалогу між двома суспільствами. Долучався ЦГС і до гармонізації Кримінального кодексу України з міжнародним кримінальним правом. У 2017 році активісти проводили адвокаційні акції на захист жертв сексуального насильства під час війни. ЦГС запустив перший в Україні онлайн-інструмент для громадського контролю за розслідуваннями нападів та інших форм переслідування громадських активістів.

У 2020 році ЦГС активно залучився до підтримки протестних акцій проти фальсифікації результатів виборів президента у Білорусі. Тоді він ініціював міжнародну акцію солідарності #BelarusWatch.

Докази ймовірних воєнних злочинів

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року організація розширила свою роботу з документування ймовірних воєнних злочинів, яку вела ще з 2014 року. "Тільки за сім місяців повномасштабної агресії наша ініціатива "Трибунал для Путіна", навколо якої об'єдналися кілька десятків регіональних громадських організацій щодо документування воєнних злочинів, внесла в базу 19 тисяч епізодів воєнних злочинів", - розповіла нещодавно в інтерв'ю DW очільниця ЦГС Олександра Матвійчук.

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За словами правозахисниці, мобільні групи організації працюють, зокрема, і в нещодавно деокупованих містах на Харківщині. "Так само ми працюємо з певними застереженнями на окупованих територіях. Там теж є у нас регіональні команди. Частину з них ми не висвітлюємо, бо не всі виїхали і це може бути загрозою для них. Так само є багато людей, які передають інформацію", - зазначила Матвійчук.

Під час війни ЦГС продовжує збирати інформацію про зниклих людей та тих, хто опинився в полоні. "Зараз у нашій базі багато людей, які незаконно викрадені й незаконно перевезені на територію Росії та знаходяться в СІЗО Курська, Брянська чи утримуються в місцях несвободи на окупованих територіях", - розповіла Матвійчук у розмові з DW.

Правозахисниця переконана, що Росія зараз навіть не переймається тим, що у світі думають про вчинені нею ймовірні воєнні злочини: "Коли світ жахнувся від того, що побачив у Бучі, що зробив Путін? Путін вручив нагороди тим, хто це вчиняв і дав карт-бланш робити те саме і далі". Матвійчук бачить у нинішній війні Росії проти України "не війну двох країн, а війну двох систем, війну авторитаризму й демократії".