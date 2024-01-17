  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаЧехія

Чехія: мільйон одиниць зброї на 10 мільйонів населення

Любош Палата
17 січня 2024 р.

Після нападу у Празі з 17 загиблими у Чехії дискутують про закони щодо володіння зброєю. При цьому право на вогнепальну зброю для самозахисту прописане в чеській конституції.

https://p.dw.com/p/4bLqM
Люди ставлять свічки та кладуть квіти біля імпровізованого меморіалу жертвам стрілянини у Празі перед будівлею філософського факультету Карлового університету, 22 грудня 2023 року
Імпровізований меморіал жертвам стрілянини у Празі перед будівлею філософського факультету Карлового університету, 22 грудня 2023 рокуФото: Michal Cizek/AFP/Getty Images

У Чехії в обігу перебуває близько мільйона одиниць вогнепальної зброї. Тож невелика країна з її 10 мільйонами жителів має один із найбільших показників кількості приватної зброї у посткомуністичній Європі. Її випереджає лише Хорватія, де у 1990-х роках була одна з найкривавіших пост'югославських воєн.

Дозвіл на зброю в Чехії мають понад 300 тисячі людей. Лише невелике число з них мисливці. Більшість має зброю для самозахисту. Кількість цивільних, які мають зброю, майже в шість разів перевищує кількість солдатів та поліцейських країни. Досі це не привертало великої уваги, а голоси противників такого масового озброєння приглушали аргументом, що Чехія, мовляв, одна з десяти найбезпечніших країн світу з огляду на кількість насильницьких злочинів.

Напад у Празі з 17 загиблими

Та напередодні Різдва 2023 року в Чехії сталося безпрецедентне масове вбивство у новітній історії країни та одне з найстрашніших за останні роки у всій Європі. Воно відбулося на території філософського факультету Карлового університету в Празі - найстарішого університету країни та одного з найстаріших у світі. 21 грудня 2023 року студент застрелив 14 людей в університетській будівлі та поранив іще 25-х. Фото наляканих студентів, що рятувалися на даху будівлі факультету, облетіли весь світ. Як потім з'ясувала поліція, злочинець кількома днями раніше вбив іще двох людей, а безпосередньо перед нападом застрелив свого батька. Коли поліція його схопила, він вчинив самогубство.

Під час розслідування нападу поліція з'ясувала, що вбивця - попри те, що в минулому лікувався від психічних проблем, легально володів вісьмома одиницями вогнепальної зброї, серед них американський автомат AR-15 та чеський військовий кулемет Škorpion vz. 61. Аби придбати зброю, він узяв у банку кредит на суму близько 40 тисяч євро.

Право на володіння зброєю закріплено в конституції Чехії

Зброя у Чеській Республіці легкодоступна. Країна традиційно є одним із найбільших європейських виробників та експортерів малої зброї по всьому світу. У 2022 році Чехія експортувала зброї на загалом близько 1,2 мільярда євро.

Колишній прем'єр Чехії Андрей Бабіш
Колишній прем'єр Чехії Андрей БабішФото: Lukas Kabon/AA/picture alliance

2021 року уряд на чолі з експрем'єром Андреєм Бабішем за підтримки тодішньої опозиційної Громадянської демократичної партії (ODS) закріпив право за володіння та використання зброї у чеській конституції. У ній записано: "Право захищати власне життя та життя інших людей, зокрема й за допомогою зброї, гарантується на визначених законом умовах". 100 тисяч громадян підтримали цю зміну в основному законі, підписавши відповідну петицію.

Уряд не хоче додаткових обмежень

Після шоку від нападу напередодні Різдва здавалося, що настрої кардинально зміняться. "Досить чеської моди на легкодоступні дозволи на зброю", - написав, приміром, оглядач провідної щоденної газети Hospodarske Noviny. Він закликав до суттєво суворіших правил. "Чеська Республіка у цьому сенсі досі одна з найтолерантніших країн ЄС. Цьому має настати кінець", - написав він.

Прем'єр Чехії Петр Фіала (ліворуч), президент Петр Павел (по центру) та голова МВС Віт Ракушан (праворуч)
Прем'єр Чехії Петр Фіала (ліворуч), президент Петр Павел (по центру) та голова МВС Віт Ракушан (праворуч) під час пресконференції 21 грудня 2023 рокуФото: Michaela Rihova/CTK/picture alliance

Але уряд на чолі з прем'єром Петром Фіалою поки не зміг узгодити посилення законодавства щодо зброї. Спротив іде передусім із лав власної партії Фіали - ODS. Міністерка оборони Яна Чернохова - одна з найзатятіших прихильниць права на володіння та користування зброєю. "Я легально володію різною зброєю та не роблю таємниці з того, що серед моїх хобі - пірнання, історія та спортивна стрільба", - написала вона у соцмережі X (Twitter). За її словами, "уникнути психічно неврівноважених божевільних серед стрільців, водіїв авто чи авіапілотів неможливо".

Продавці мають повідомляти про підозрілі закупівлі

Але уряд у цьому питанні розколотий. Віцепрем'єр, голова Чеської піратської партії Іван Бартош вимагає дискусії щодо "системних заходів задля унеможливлення таких насильницьких злочинів та будь-яких проявів насильства та ненависті". У розмові з DW він сказав, що його партія виступає за дискусію щодо частоти та форми перевірки придатності для володіння зброєю та щодо обмеження володіння зброї з великими обоймами та довгоствольної магазинної зброї. "Досвід інших країн показує, що ми маємо врегулювати носіння зброї у громадських місцях, обмежити кількість ліцензованих одиниць зброї на особу та об'єднати систему з реєстром правопорушень та боржників", - вважає Бартош.

Очільник поліції Мартін Вондрашек та голова МВС Віт Ракушан
Очільник поліції Мартін Вондрашек (л) та голова МВС Віт Ракушан (п) говорять із журналістами у вечір нападуФото: Anadolu/picture alliance

Дискусії про володіння зброєю в Чехії вимагає і міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан із партії "Старости і незалежні (STAN). "Ця трагічна подія порушила в суспільній дискусії багато виправданих питань та похитнула відчуття безпеки", - сказав він, виступаючи перед журналістами 12 січня. "Ми намагаємося знайти баланс та не вступати в дискусію істерично. Ми не хочемо, аби це сталося за рахунок відповідальних власників зброї", - додав міністр. Він запропонував зобов'язати торговців зброєю повідомляти поліцію про підозрілі покупки зброї та снарядів і посилити психологічну перевірку власників дозволів на зброю. "Тиск великої більшості населення, яка не має зброї, виправданий", - сказав Ракушан.

Опозиція на чолі з рухом "ТАК" (ANO) експрем'єра Бабіша натомість відкидає посилення законів щодо зброї. Тому питання, чи вдасться обмежити володіння зброєю у Чеській Республіці найближчим часом, залишається відкритим.

Пістолети для українців:війна пришвидшить легалізацію зброї?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Хантер Байден

Сина Байдена звинуватили у незаконному володінні зброєю

Сина Байдена звинуватили у незаконному володінні зброєю

За всіма трьома пунктами звинувачення Хантеру Байдену загрожує до 25 років позбавлення волі та штраф у 750 тисяч доларів.
Політика15 вересня 2023 р.
В Україні запрацював Єдиний реєстр вогнепальної зброї

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

В Єдиному реєстрі зброї можна отримати інформацію про зареєстровану зброю і пройти спрощену процедуру для отримання дозволу на володіння нею.
Політика23 червня 2023 р.
external

"Хоробрим захисникам України": Чехія відправляє танки ЗСУ (10.01.2023)

"Хоробрим захисникам України": Чехія відправляє танки ЗСУ (10.01.2023)

Прага відправляє модернізовані танки Т-72 Києву. "Це найважливіше замовлення", - наголосив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Танки модернізують на чеському оборонному підприємстві за гроші США та Нідерландів.
Конфлікти10 січня 2023 р.01:18 хв.