Чехія: мільйон одиниць зброї на 10 мільйонів населення

Після нападу у Празі з 17 загиблими у Чехії дискутують про закони щодо володіння зброєю. При цьому право на вогнепальну зброю для самозахисту прописане в чеській конституції.

У Чехії в обігу перебуває близько мільйона одиниць вогнепальної зброї. Тож невелика країна з її 10 мільйонами жителів має один із найбільших показників кількості приватної зброї у посткомуністичній Європі. Її випереджає лише Хорватія, де у 1990-х роках була одна з найкривавіших пост'югославських воєн.

Дозвіл на зброю в Чехії мають понад 300 тисячі людей. Лише невелике число з них мисливці. Більшість має зброю для самозахисту. Кількість цивільних, які мають зброю, майже в шість разів перевищує кількість солдатів та поліцейських країни. Досі це не привертало великої уваги, а голоси противників такого масового озброєння приглушали аргументом, що Чехія, мовляв, одна з десяти найбезпечніших країн світу з огляду на кількість насильницьких злочинів.

Напад у Празі з 17 загиблими

Та напередодні Різдва 2023 року в Чехії сталося безпрецедентне масове вбивство у новітній історії країни та одне з найстрашніших за останні роки у всій Європі. Воно відбулося на території філософського факультету Карлового університету в Празі - найстарішого університету країни та одного з найстаріших у світі. 21 грудня 2023 року студент застрелив 14 людей в університетській будівлі та поранив іще 25-х. Фото наляканих студентів, що рятувалися на даху будівлі факультету, облетіли весь світ. Як потім з'ясувала поліція, злочинець кількома днями раніше вбив іще двох людей, а безпосередньо перед нападом застрелив свого батька. Коли поліція його схопила, він вчинив самогубство.

Під час розслідування нападу поліція з'ясувала, що вбивця - попри те, що в минулому лікувався від психічних проблем, легально володів вісьмома одиницями вогнепальної зброї, серед них американський автомат AR-15 та чеський військовий кулемет Škorpion vz. 61. Аби придбати зброю, він узяв у банку кредит на суму близько 40 тисяч євро.

Право на володіння зброєю закріплено в конституції Чехії

Зброя у Чеській Республіці легкодоступна. Країна традиційно є одним із найбільших європейських виробників та експортерів малої зброї по всьому світу. У 2022 році Чехія експортувала зброї на загалом близько 1,2 мільярда євро.

Колишній прем'єр Чехії Андрей Бабіш Фото: Lukas Kabon/AA/picture alliance

2021 року уряд на чолі з експрем'єром Андреєм Бабішем за підтримки тодішньої опозиційної Громадянської демократичної партії (ODS) закріпив право за володіння та використання зброї у чеській конституції. У ній записано: "Право захищати власне життя та життя інших людей, зокрема й за допомогою зброї, гарантується на визначених законом умовах". 100 тисяч громадян підтримали цю зміну в основному законі, підписавши відповідну петицію.

Уряд не хоче додаткових обмежень

Після шоку від нападу напередодні Різдва здавалося, що настрої кардинально зміняться. "Досить чеської моди на легкодоступні дозволи на зброю", - написав, приміром, оглядач провідної щоденної газети Hospodarske Noviny. Він закликав до суттєво суворіших правил. "Чеська Республіка у цьому сенсі досі одна з найтолерантніших країн ЄС. Цьому має настати кінець", - написав він.

Прем'єр Чехії Петр Фіала (ліворуч), президент Петр Павел (по центру) та голова МВС Віт Ракушан (праворуч) під час пресконференції 21 грудня 2023 року Фото: Michaela Rihova/CTK/picture alliance

Але уряд на чолі з прем'єром Петром Фіалою поки не зміг узгодити посилення законодавства щодо зброї. Спротив іде передусім із лав власної партії Фіали - ODS. Міністерка оборони Яна Чернохова - одна з найзатятіших прихильниць права на володіння та користування зброєю. "Я легально володію різною зброєю та не роблю таємниці з того, що серед моїх хобі - пірнання, історія та спортивна стрільба", - написала вона у соцмережі X (Twitter). За її словами, "уникнути психічно неврівноважених божевільних серед стрільців, водіїв авто чи авіапілотів неможливо".

Продавці мають повідомляти про підозрілі закупівлі

Але уряд у цьому питанні розколотий. Віцепрем'єр, голова Чеської піратської партії Іван Бартош вимагає дискусії щодо "системних заходів задля унеможливлення таких насильницьких злочинів та будь-яких проявів насильства та ненависті". У розмові з DW він сказав, що його партія виступає за дискусію щодо частоти та форми перевірки придатності для володіння зброєю та щодо обмеження володіння зброї з великими обоймами та довгоствольної магазинної зброї. "Досвід інших країн показує, що ми маємо врегулювати носіння зброї у громадських місцях, обмежити кількість ліцензованих одиниць зброї на особу та об'єднати систему з реєстром правопорушень та боржників", - вважає Бартош.

Очільник поліції Мартін Вондрашек (л) та голова МВС Віт Ракушан (п) говорять із журналістами у вечір нападу Фото: Anadolu/picture alliance

Дискусії про володіння зброєю в Чехії вимагає і міністр внутрішніх справ країни Віт Ракушан із партії "Старости і незалежні (STAN). "Ця трагічна подія порушила в суспільній дискусії багато виправданих питань та похитнула відчуття безпеки", - сказав він, виступаючи перед журналістами 12 січня. "Ми намагаємося знайти баланс та не вступати в дискусію істерично. Ми не хочемо, аби це сталося за рахунок відповідальних власників зброї", - додав міністр. Він запропонував зобов'язати торговців зброєю повідомляти поліцію про підозрілі покупки зброї та снарядів і посилити психологічну перевірку власників дозволів на зброю. "Тиск великої більшості населення, яка не має зброї, виправданий", - сказав Ракушан.

Опозиція на чолі з рухом "ТАК" (ANO) експрем'єра Бабіша натомість відкидає посилення законів щодо зброї. Тому питання, чи вдасться обмежити володіння зброєю у Чеській Республіці найближчим часом, залишається відкритим.