Жертвами стрілянини в центрі Праги стали 15 людей (оновлено)

Нападник відкрив вогонь в університеті у центрі столиці Чехії. Перш ніж його нейтралізувала поліція, він вбив понад 10 людей.

У Карловому університеті в центрі Праги у четвер, 21 грудня, озброєний чоловік влаштував стрілянину, жертвами якої, за останніми даними, стали щонайменше 15 людей. Ще принаймні 24 людини зазнали поранень. Оновлені дані наводить агенція AFP з посиланням на очільника чеської поліції Мартіна Вондрасека.

Невідомий відкрив вогонь у будівлі університету. Згодом чеська поліція в соціальній мережі X повідомила, що нападника нейтралізували.

Чеські ЗМІ уточнювали, що стрілянину нападник учинив на факультеті мистецтв Карлового університету, викладачам і студентам якого було наказано зачинитися на час проведення поліцейських заходів. Цю інформацію підтвердив мер Праги Богуслав Свобода. "Я абсолютно шокований тим, що сталося на факультеті мистецтв у Празі", - написав він у соцмережі X.

Приватний телеканал Nova TV повідомляв про вибух і озброєного чоловіка на даху будівлі в історичному центрі Праги. Поліція перекрила район і попросила людей, що живуть поблизу, залишатися вдома.

МВС Чехії: Немає ознак зв'язку з міжнародним тероризмом

Поліція біля Карлового університету в Празі, де сталася стрілянина Фото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що стрілянина в університеті в центрі Праги не була пов’язана з міжнародним тероризмом.

"Немає жодних ознак того, що цей злочин має будь-який зв'язок з міжнародним тероризмом", - заявив журналістам Ракушан, цитує AFP.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала висловов співчуття рідним і близьким всіх, хто став жертвами нападу у Карловому університеті. В соціальній мережі Х він повідомив, що скасував робочу поїздку і повертається до Праги, де увечері має відбутися позачергове засідання уряду країни.

У Чеській Республіці подібні злочини відбуваються відносно рідко, нагадує Reuters. У грудні 2019 року 42-річний озброєний нападник убив шістьох людей у приймальні лікарні в місті Острава на сході Чехії, а потім втік і застрелився.

У 2015 році в ресторані в Угерському Броді чоловік застрелив вісім людей, а потім наклав на себе руки, пише агенція.