Бундесвер закупить у Rheinmetall ще 200 тисяч снарядів

Міністерство оборони ФРН розширить обсяг вже укладеного контракту з Rheinmetall, сума якого становить 880 млн євро. Боєприпаси потрібні для поповнення арсеналу Бундесверу та допомоги Україні, повідомив Der Spiegel.

Міністерство оборони Німеччини має намір закупити у концерну Rheinmetall більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося раніше. Вже укладений рамковий контракт із Rheinmetall на суму 880 мільйонів євро планується розширити на закупівлю ще щонайменше 200 тисяч снарядів калібру 155 мм, повідомив у вівторок, 4 червня, тижневик Der Spiegel із посиланням на лист міністерства оборони до комітету Бундестагу з бюджету.

Такі снаряди призначені переважно для самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Замовлення буде оформлене так, щоб забезпечити виробництво боєприпасів у самій Німеччині. Rheinmetall в даний час будує новий завод в місті Унтерлюс в федеральній землі Нижня Саксонія.

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Поповнення дефіциту снарядів у Бундесвері

За допомогою нового замовлення Rheinmetall міністерство оборони збирається поповнити арсенал боєприпасів Бундесверу. Новий завод в місті Унтерлюс зробить Німеччину більш незалежною від глобальних ланцюжків постачання. "Вітчизняна виробнича лінія відповідає нашим інтересам у сфері безпеки", - наголошується в листі Міноборони ФРН.

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Крім цього, внутрішнє виробництво позбавить Німеччину будь-яких іноземних розпоряджень. Тут йдеться насамперед про можливість нових поставок озброєнь Україні. Прихильники Києва останніми місяцями відчайдушно намагалися знайти боєприпаси, але іноземні партнери найчастіше відмовляються від продажу снарядів калібру 155 мм, оскільки з правових чи політичних причин не можуть постачати їх до країни, яка перебуває у стані війни.

Російське збройне вторгнення в Україну викликало різке посилення попиту в оборонній промисловості, яка є необхідною для посилення Бундесверу, військ НАТО і постачання озброєнь Україні, зазначає Der Spiegel.