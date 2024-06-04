  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаНімеччина

Бундесвер закупить у Rheinmetall ще 200 тисяч снарядів

Дмитро Шварц
4 червня 2024 р.

Міністерство оборони ФРН розширить обсяг вже укладеного контракту з Rheinmetall, сума якого становить 880 млн євро. Боєприпаси потрібні для поповнення арсеналу Бундесверу та допомоги Україні, повідомив Der Spiegel.

https://p.dw.com/p/4gcwt
Міноборони ФРН закупить у Rheinmetall ще 200 тисяч снарядів калібру 155 мм
Міноборони ФРН закупить ще 200 тисяч снарядів калібру 155 ммФото: Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

Міністерство оборони Німеччини має намір закупити у концерну Rheinmetall більше артилерійських боєприпасів, ніж планувалося раніше. Вже укладений рамковий контракт із Rheinmetall на суму 880 мільйонів євро планується розширити на закупівлю ще щонайменше 200 тисяч снарядів калібру 155 мм, повідомив у вівторок, 4 червня, тижневик Der Spiegel із посиланням на лист міністерства оборони до комітету Бундестагу з бюджету.

Такі снаряди призначені переважно для самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Замовлення буде оформлене так, щоб забезпечити виробництво боєприпасів у самій Німеччині. Rheinmetall в даний час будує новий завод в місті Унтерлюс в федеральній землі Нижня Саксонія.

Читайте також: США запускають завод з виробництва артснарядів для України

Поповнення дефіциту снарядів у Бундесвері

За допомогою нового замовлення Rheinmetall міністерство оборони збирається поповнити арсенал боєприпасів Бундесверу. Новий завод в місті Унтерлюс зробить Німеччину більш незалежною від глобальних ланцюжків постачання. "Вітчизняна виробнича лінія відповідає нашим інтересам у сфері безпеки", - наголошується в листі Міноборони ФРН.

Читайте також: Фіала: Перші снаряди за ініціативою Чехії надійдуть Україні у червні

Крім цього, внутрішнє виробництво позбавить Німеччину будь-яких іноземних розпоряджень. Тут йдеться насамперед про можливість нових поставок озброєнь Україні. Прихильники Києва останніми місяцями відчайдушно намагалися знайти боєприпаси, але іноземні партнери найчастіше відмовляються від продажу снарядів калібру 155 мм, оскільки з правових чи політичних причин не можуть постачати їх до країни, яка перебуває у стані війни.

Російське збройне вторгнення в Україну викликало різке посилення попиту в оборонній промисловості, яка є необхідною для посилення Бундесверу, військ НАТО і постачання озброєнь Україні, зазначає Der Spiegel.

Снаряди для України: у ФРН Rheinmetall будує новий завод

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Концерн Rheinmetall

Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва боєприпасів

Rheinmetall побудує в Литві завод з виробництва боєприпасів

Литва підписала з німецьким концерном Rheinmetall меморандум про наміри якнайшвидше почати будівництво заводу з виробництва 155-мм боєприпасів.
Конфлікти16 квітня 2024 р.
Система ППО Skynex від Rheinemetall

Німеччина передасть Україні сучасні ППО Skynex

Німеччина передасть Україні сучасні ППО Skynex

Дві системи ППО типу Skynex для України виготовить німецький концерн Rheinmetall за бюджетні кошти. Постачання очікують у 2024 році.
Політика10 грудня 2022 р.
Виробництво снарядів на заводі калібру 155 мм Rheinmetall у Німеччині

Завод Rheinmetall в Україні: спершу снаряди, згодом бронемашини й ППО

Завод Rheinmetall в Україні: спершу снаряди, згодом бронемашини й ППО

Німецький оборонний концерн Rheinmetall уже найближчим часом розпочне будівництво снарядного заводу в Україні. Також у планах - виробництво бронетехніки, повідомив голова компанії.
Конфлікти15 березня 2024 р.