Бундестаг визнав геноцидом масові вбивства єзидів в Іраку

Німецький Бундестаг у четвер, 19 січня, визнав геноцидом систематичні переслідування та вбивства єзидів на півночі Іраку бойовиками терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД). Усі депутати одноголосно закликали уряд ФРН сприяти історичній та юридичній оцінці злочинів проти цього народу. Крім того, представники всіх фракцій висловилися за продовження надання єзидам притулку у Німеччині.

З 2014 року терористами ІД було вбито близько п'яти тисяч єзидів та викрадено ще сім тисяч осіб, зазначає агенція KNA.

Рішення Бундестагу "відкриває новий розділ в обговоренні та осмисленні цього жаху", заявив Міхаель Бранд (Michael Brand) - експерт фракції ХДС/ХСС з питань прав людини. "На Землі не повинно бути жодного куточка, де винуватці цих варварських злочинів могли б сховатися від відплати", - наголосив він.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що рішення Бундестагу також означає початок роботи з пошуку тих, хто був викрадений і досі вважається зниклим безвісти. За оцінками правозахисників, близько 3 тисячі єзидів все ще утримуються бойовиками ІД або зникли безвісти.

У Німеччині перебуває найбільша діаспора єзидів

Іракські єзиди - курдська етнічна меншина, яка сповідує свою релігію і розмовляє діалектом курдської мови. Монотеїстична релігійна громада налічує декілька сотень тисяч членів у всьому світі. Терористи з ІД вважають єзидів "невірними" та "відступниками від істинної віри".

"Терористи вчиняли небачені за своєю жорстокістю злочини, включаючи страти, тортури, відсікання кінцівок, зґвалтування жінок і дівчат й звернення їх у сексуальне рабство", - описували злочини бойовиків ІД експерти Слідчої групи ООН, які також назвали ці масові вбивства "тими, що підпадають під визначення геноциду".

Єзиди тривалий час проживали переважно на півночі Іраку, але багато хто був змушений тікати від переслідування терористами з ІД. Єзиди також живуть у північній Сирії, північно-західному Ірані та південно-східній Туреччині. Нині єзидські громади існують і в Західній Європі. Найбільша у світі діаспора мешкає у Німеччині, до неї входить близько 150 тисяч осіб, зазначає агенція KNA.

Читайте також: Суд у ФРН засудив прихильницю ІД до 10 років ув'язнення за злочини в Іраку