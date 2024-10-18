Мігранти і зброя: Бундестаг схвалив "пакет безпеки"

Повноваження органів безпеки будуть розширені, положення законодавства про притулок, а також зберігання та застосування зброї - посилені.

Німецький Бундестаг ухвалив "безпековий пакет", запропонований урядовою коаліцією. У п'ятницю, 18 жовтня, за нього проголосував 361 депутат, ще 290 проголосували проти, дев'ятеро утрималися.

Перша частина законопроєкту передбачає посилення законів про притулок та проживання в Німеччині, а також про зберігання та застосування зброї. Зокрема, у певних випадках статус захисту анулюватиметься, якщо людина, що отримала чи клопоче про отримання притулку, їздить додому. Також у разі порушень передбачається скорочення державної соціальної допомоги для біженців

Друга частина спрямована на розширення повноважень органів безпеки, наприклад при перевірці біометричних даних.

Крім Бундестагу, "безпековий пакет" ще має бути схвалений представництвом федеральних земель - Бундесратом. Голосування має відбутися пізніше цього ж дня.

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Нагадаємо, після нападу, який 24 серпня скоїв ісламіст у Золінгені, уряд Німеччини 29 серпня погодив пакет заходів щодо посилення безпеки. Він охоплює припинення виплат для біженців, які підлягають депортації, розширення заборони на носіння ножів, додаткові повноваження органів безпеки та інші заходи.