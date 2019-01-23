Brexit: п'ять можливих сценаріїв

Несприйняття останнього виступу британської прем'єрки Терези Мей у парламенті було одностайним. У Берліні також відреагували на її виступ прохолодно і висловили сподівання, що "незабаром британський уряд дійде згоди щодо пропозицій, які знайшли б підтримку більшості у парламенті", сказав речник канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). Зараз існує п'ять вірогідних сценаріїв виходу із ситуації:

Сценарій 1: Так тримати!

За нього виступає сама Тереза Мей. Її стратегія націлена і надалі на те, щоби тягнути час і спекулювати на тому, що парламент все-таки піде на поступки під натиском невідворотного невпорядкованого виходу Великобританії з ЄС. Це "найгірший сценарій". І так вважає не лише керівниця Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, але й більшість британських депутатів та ЄС. Мей розраховує на те, що чим ближчою є дата виходу, тим більше депутатів, зрештою, можуть погодитися навіть на нелюбі їм пропозиції Мей, а ЄС зробить додаткові поступки. Мей грає ва-банк.

Сценарій 2: Зупинити годинник

Вихід Сполученого Королівства з ЄС призначений на 29 березня 2019 року. Але цей годинник, який декому нагадує бомбу із годинниковим механізмом, можна зупинити. Ще місяць тому Європейський суд постановив, що Великобританія ще може зупинити Brexit. Для цього навіть не потрібна згода інших країн ЄС. Уряд у Лондоні мусить лише зупинити процедуру виходу відповідно до 50 статті Договору про ЄС. Усвідомлюючи всі наслідки, уряд та парламент у майбутньому можуть знову запустити дію цього пункту. Даний сценарій - своєрідне натискання на аварійні гальма. Але досі Тереза Мей не демонструвала готовності до цього. Крім того, вона могла б попросити ЄС про перенесення дати виходу, але для цього необхідна ще й згода Брюсселя.

Сценарій 3: Парламентарі беруть справи у свої руки

Чимало депутатів, роздратованих Терезою Мей, хотіли б вибити контроль за ситуацією із рук уряду. Опозиційні та проєвропейські депутати-консерватори уже подали низку пропозицій зі змінами до запропонованого Мей "Плану Б". Голосування заплановане на наступний вівторок. Але це лише проміжний крок у пошуку альтернативи планові Мей, який раніше провалили двома третинами голосів. Слід пам'ятати, що до виходу Великобританії з ЄС залишається лише 66 днів.

Сценарій 4: Новий референдум або нові вибори

Серед поданих депутатами пропозицій є і проведення другого референдуму. Лідер лейбористів Джеремі Корбін, схоже, теж уже не настільки категорично проти такого сценарію. Однак більшості для такого кроку в парламенті поки немає. Мей боїться, що новий референдум ще більше розколе країну. А нових виборів Консервативна партія боїться, як чорт ладану, адже це загрожує їй втратою голосів через хаос, пов'язаний із Brexit. Лише тому вони і тримаються зараз за Мей.

Сценарій 5: Неупорядкований вихід

Якщо депутати так і не домовляться про один зі сценаріїв розвитку подій, то 29 березня може настати вихід Великобританії з ЄС без жодної угоди - так званий "неупорядкований Brexit". Це означатиме одночасне припинення для країни участі у спільному ринку та митному союзі. На морських та зовнішніх кордонах Великобританії з Ірландією буде встановлений прикордонний контроль. Для ЄС Великобританія стане третьою країною, яка не має жодної торговельної угоди із Брюсселем. Тисячі двосторонніх правил, що регулюють різні сфери, - від авіаперельотів чи медикаментів до права на проживання - втратять чинність. І хоча існують плани дій для такої надзвичайної ситуації, наслідки зараз передбачити важко.

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