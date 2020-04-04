Джеремі Корбін

Коментар: Борис Джонсон виграв, Великобританія програла

Епітети на кшталт "значимий" та "історичний" використовують надто часто і часто недоречно. Але не зараз: результати цих виборів у Великобританії визначать політику країни на роки, вважає Роберт Мадж.