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Джеремі Корбін

Джеремі Корбін - британський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джеремі Корбін".

Британський політик Джеремі Корбін очолював Лейбористську партію з 2015 до 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лейбористську партію Великобританії очолив Кір Стармер

Лейбористську партію Великобританії очолив Кір Стармер 04.04.2020

Міністр з питань Brexit у тіньовому уряді лейбористів змінив Джеремі Корбіна. Вибори нового голови партії відбулися після нищівної поразки лейбористів на останніх виборах.
Коментар: Борис Джонсон виграв, Великобританія програла

Коментар: Борис Джонсон виграв, Великобританія програла 13.12.2019

Епітети на кшталт "значимий" та "історичний" використовують надто часто і часто недоречно. Але не зараз: результати цих виборів у Великобританії визначать політику країни на роки, вважає Роберт Мадж.
Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість

Вибори у Великобританії: партія Бориса Джонсона здобувала абсолютну більшість 13.12.2019

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що тепер має "потужний мандат на Brexit", а лідер лейбористів Джеремі Корбін іде у відставку.
Коментар: Передріздвяна афера Brexit

Коментар: Передріздвяна афера Brexit 12.12.2019

Схоже на те, що попри низьку популярність серед населення Борис Джонсон фінішує першим на виборах у Великобританії. У порівнянні з Джеремі Корбіном він видається людям меншим злом, пише Бірґіт Маас.
У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори

У Великобританії відбуваються дострокові парламентські вибори 12.12.2019

Результати голосування є важливими для процедури виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, запланованого на кінець січня 2020 року.
Лейбористи погодилися на дострокові вибори у Великобританії

Лейбористи погодилися на дострокові вибори у Великобританії 29.10.2019

Лідер британських лейбористів Джеремі Корбін заявив, що його партія згодна на проведення дострокових виборів у грудні.
Борис Джонсон у скруті. Як британський прем'єр потрапив у смугу поразок

Борис Джонсон у скруті. Як британський прем'єр потрапив у смугу поразок 05.09.2019

Три болючі ляпаси для Джонсона за два дні: парламент розглядає закон проти Brexit без угоди і не підтримує дострокові вибори. Аби домогтися свого, прем'єру доведеться шукати інших шляхів.
Парламент Великобританії відхилив ідею Джонсона провести вибори

Парламент Великобританії відхилив ідею Джонсона провести вибори 05.09.2019

Пропозиція прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона провести в жовтні дострокові вибори не отримала достатньої підтримки в Палаті громад.
Британські лейбористи хочуть висловити недовіру уряду Бориса Джонсона

Британські лейбористи хочуть висловити недовіру уряду Бориса Джонсона 15.08.2019

Лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін проти Brexit без угоди з ЄС і збирається ініціювати голосування про недовіру прем'єру Борису Джонсону - переконаному прихильнику Brexit.
Brexit: переговори уряду Мей та опозиції закінчилися безрезультатно

Brexit: переговори уряду Мей та опозиції закінчилися безрезультатно 17.05.2019

Лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив про безрезультатне завершення переговорів з урядом Терези Мей щодо угоди про вихід Великобританії зі складу ЄС.
Тереза Мей запропонувала лейбористам угоду щодо Brexit

Тереза Мей запропонувала лейбористам угоду щодо Brexit 05.05.2019

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей звернулася до лідера лейбористів з пропозицією угоди щодо виходу країни з ЄС. За даними ЗМІ, вона пропонує країні залишитися у митному союзі з ЄС до 2022 року.
Британські консерватори втратили близько 1300 місць на місцевих виборах

Британські консерватори втратили близько 1300 місць на місцевих виборах 04.05.2019

Партія Терези Мей за підсумками місцевих виборів у Великобританії втратила контроль над 45 місцевими адміністраціями і понад тисячу мандатів. Лейбористська партія Джеремі Корбіна втратила 63 депутатських місця.
Мей просить Євросоюз відкласти Brexit до 30 червня

Мей просить Євросоюз відкласти Brexit до 30 червня 05.04.2019

Очільниця уряду Великобританії Тереза Мей сподівається на якомога м'якший розрив багаторічних зв'язків королівства з ЄС. Вона просить перенести крайню дату Brexit на 30 червня. Наразі це 12 квітня.
Британський парламент намагається змусити Терезу Мей відстрочити Brexit

Британський парламент намагається змусити Терезу Мей відстрочити Brexit 04.04.2019

Новий законопроект зобов'язує прем'єрку Великобританії Терезу Мей попросити ЄС відкласти Brexit. Напередодні Мей дійшла згоди з лідером Лейборисиської партії щодо програми реалізації виходу країни з ЄС.

Тереза Мей дійшла згоди з опозицією щодо Brexit

Тереза Мей дійшла згоди з опозицією щодо Brexit 03.04.2019

Британська прим'єрка Тереза Мей погодила із лідером лейбористів Джеремі Корбіном програму реалізації Brexit.
Тереза Мей проситиме у ЄС більше часу для Brexit

Тереза Мей проситиме у ЄС більше часу для Brexit 02.04.2019

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей намагатиметься отримати від ЄС додаткове відтермінування Brexit для пошуку компромісу із опозиційною Лейбористською партією.
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