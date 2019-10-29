Лейбористську партію Великобританії очолив Кір Стармер

У Великобританії новим головою опозиційної Лейбористської партії обраний Кір Стармер, який був міністром з питань Brexit в тіньовому уряді. Він здобув перемогу, отримавши 56 відсотків голосів членів партії, повідомили лейбористи в соцмережі Twitter в суботу, 4 квітня.

Стармер замінить Джеремі Корбіна, під керівництвом якого Лейбористська партія на виборах у грудні зазнала нищівної поразки, показавши найгірший результат з 1935 року.

Зміна партійного курсу

Під час виборів нового партійного голови центрист Стармер здобув перемогу над Ребеккою Лонг-Бейлі, яку підтримувало ліве крило лейбористів. Спостерігачі розцінюють це як символ зміни курсу Лейбористської партії. Третя кандидатка, депутатка Палати громад Ліза Ненді, на думку експертів, не мала жодних шансів на успіх.

На парламентських виборах у грудні 2019 року лейбористи не тільки показали найгірший результат з 1935 року, але й поступилися консерваторам у багатьох зі своїх традиційних електоральних бастіонів. Після цього 70-річний Джеремі Корбін, який очолював партію з 2015 року і проводив явно лівий курс, оголосив про відставку. На думку багатьох виборців, лейбористи зазнали краху на виборах через нечітку позицію Корбіна щодо Brexit.