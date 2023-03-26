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Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Janis Laizans/REUTERS
ПолітикаЄвропа

Боррель закликав Європу не допустити залежності від Китаю

Максим Сидоржевський
41 хв. тому

За словами Жозепа Борреля, ЄС необхідно збільшити торгівлю з Латинською Америкою, аби уникнути економічної залежності від Китаю.

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Європейський Союз прагне уникнути економічної залежності від Китаю - аналогічній тій, яка була раніше від Росії, і збільшити торгівлю з Латинською Америкою. Про це заявив верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на саміті лідерів країн Латинської Америки, Іспанії та Португалії у Санто-Домінго у суботу, 25 березня.

"Ми усвідомили, що залежності, які формували мир, також є зброєю, яку можуть використати проти нас", - сказав Боррель, маючи на увазі залежність Європи від російського газу, повідомляє агентство AFP.

За його словами, президент Росії Володимир Путін гадав, що зможе використовувати залежність Європи від російського газу для того, щоб "безкарно вторгнутися в Україну", оскільки Європа опинилася "в пастці газових поставок, 40 відсотків з яких надходили з Росії". Саме тому, переконаний євродипломат, необхідно уникати подібної економічної залежності від Китаю.

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2023 - "ключовий рік" для ЄС

Боррель назвав 2023 рік "ключовим роком" для укладення угод з іншими країнами, особливо з Латинською Америкою, чому може сприяти, зокрема, саміт лідерів ЄС і держав Латинської Америки і Карибського басейну, який відбудеться в середині липня.

"Європа і Латинська Америка мають можливість показати, що їхні торговельні відносини завжди є джерелом прогресу", - зауважив Боррель, додавши, що європейські інвестиції в Латинську Америку більші, ніж в Росію, Китай, Індію і Японію, "разом узяті".

Згідно з доповіддю Економічної комісії ООН для Латинської Америки і Карибського басейну, 36 відсотків із 142 мільярдів доларів іноземних інвестицій в регіон у 2021 році надійшли з Європи.

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