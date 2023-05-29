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Жозеп Боррель
Жозеп БоррельФото: Janis Laizans/REUTERS
ПолітикаЄвропа

Боррель: РФ не піде на переговори, якщо не виграє війну

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У Брюсселі розуміють, що нині Москва націлена лише на перемогу в війні проти України, а це не вселяє оптимізму, визнав провідний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія буде готова до переговорів лише у разі перемоги у війні проти України. Про це провідний дипломат ЄС заявив у понеділок, 29 травня, під час заходу в Барселоні, передає Reuters.

Очільник європейської дипломатії наголосив, що він "не налаштований оптимістично" щодо того, що може статися у конфлікті влітку цього року. "Я бачу чіткий намір Росії виграти війну, - визнав Боррель. - Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну".

Уроки для ЄС із війни в Україні

Крім того, у своєму блозі, оприлюдненому так само 29 травня, Боррель зазначив, що на тлі війни РФ проти України в Європейському Союзі розпочався аналіз довгострокових уроків, які ЄС має засвоїти, формуючи свій оборонний потенціал.

"Один з найбільших уроків, які ми можемо винести з війни, ґрунтується на дивовижній здатності української армії успішно адаптуватися і протистояти одній з найбільших армій світу. Це ще раз показує, наскільки успіх на полі бою залежить від мотивації, належного вишколу та підготовки", - пише Боррель. 

На його думку, українці також були дуже інноваційними і успішними у сфері командування і управління, тож ЄС варто і надалі інвестувати в наявні або нові можливості для забезпечення систем командування і управління, які дозволяють швидко оцінювати ситуацію і реагувати на неї. 

"Україна також успішно використовувала обмежені можливості і старі озброєння, пристосовуючи їх саме до тих загроз, з якими вона стикається, використовуючи також комерційні технології і ресурси. Ми теж можемо цього навчитися", - зауважив головний дипломат ЄС. 

Він вважає, що недостатньо просто наростити витрати на оборону, натомість ЄС має "насамперед збільшувати ресурси більш скоординованим чином між державами-членами і в узгодженні з НАТО".

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Важливість сталої, гнучкої логістики

Боррель також звертає на увагу на  важливість сталої, гнучкої і ефективної логістики - від постачання військ на передовій або надання медичної допомоги до швидкого ремонту або модифікації систем і обладнання. 

Він визнав що нинішній оборонній промисловості ЄС бракує критичної маси і реактивності, а тривалі терміни виконання замовлень обмежують змогу нарощувати виробництво. 

"Для підвищення надійності поставок необхідно вирішити проблему надмірної залежності від зовнішніх постачальників", - нагадав Боррель.

Закликаючи до зміцнення власних можливостей Європи в оборонній галузі, головний дипломат ЄС не мав на увазі повної автономії або відособленості. "Я, як і раніше, переконаний, що спільний і скоординований підхід ЄС - це найкращий спосіб створити ефективніший, дієвіший і сумісний із НАТО військовий потенціал", - зазначив єврочиновник. 

Він висловив сподівання, що розпочатий минулого тижня в Керівній раді Європейської оборонної агенції (EDA) аналіз уроків зробить внесок у майбутній перегляд пріоритетів розвитку оборонного потенціалу ЄС.

"Перемога України - головне зобов'язання ЄС"

Раніше Боррель заявляв, що перемога України у війні проти Росії - головне зобов'язання ЄС.

"Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, Росія тиснутиме, виграє війну, окупує Київ, перетворить Україну на другу Білорусь, у нас будуть російські війська на кордоні з Польщею, наша незахищеність зросте, а України не буде", - зазначав головний дипломат ЄС. 

За його словами, Путін не може виграти цю війну. "Це наше найголовніше зобов'язання. Моє особисто, Євросоюзу загалом та всього вільного світу. І світ має зрозуміти, що там відбувається, а це вже інша битва - дипломатична, така ж важлива, як і воєнна", - сказав він.

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