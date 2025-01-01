Болгарія та Румунія - повноправні члени Шенгенської зони

Скасовано перевірки на європейських внутрішніх сухопутних кордонах Болгарії та Румунії з рештою учасників Шенгенської угоди.

Болгарія та Румунія стали повноправними членами Шенгенської зони . З середи, 1 січня, скасовано перевірки на європейських внутрішніх сухопутних кордонах цих країн із рештою учасників Шенгенської угоди.

Міністри внутрішніх справ країн ЄС ухвалили відповідне рішення майже три тижні тому після того, як Австрія зняла своє вето.

Таким чином мандрівникам та водіям вантажівок, які в'їжджають до цих двох країн через Угорщину чи Грецію, більше не потрібно не потрібно проходити обов'язкові перевірки. Документи можна не пред'являти на шести офіційних пунктах перетину болгарсько-грецького кордону, уточнило агентство dpa. На 30-кілометровій ділянці кордону з румунської сторони здійснюватимуться лише заздалегідь не оголошені, вибіркові, точкові перевірки.

У березні обидві країни відмовилися від контролю в аеропортах та морських портах при в'їзді з інших держав-членів угоди.

Число держав Шенгенської зони зросло до 29

Разом із Румунією та Болгарією до Шенгенської зони тепер входять 29 держав. Йдеться про 25 із 27 країн-членів ЄС, а також Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.

Бухарест та Софія вступили до ЄС у 2007 році.

Через відсутність повноправного членства в Шенгенській зоні Болгарія щороку втрачала 834 мільйони євро на рік, підрахували в Європейському економічному соціальному комітеті (EESC), який консультує Єврокомісію. Для Румунії втрати становили 2,32 мільярда євро на рік. Транспортні компанії Румунії через затримки на кордонах позбавлялися ще 90 мільйонів євро на рік.

Глава МВС Австрії, яка зняла вето, Ґерхард Карнер (Gerhard Karner), пояснив зміну її позиції "масштабним скороченням нелегальних перетинів кордону".

В останні місяці низка країн Шенгену, зокрема Німеччина та Нідерланди, у свою чергу вводили контроль на своїх кордонах через зростання нелегальної міграції.