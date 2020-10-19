Бюджет-2021: Зеленський стає "дорожчим"? (відео)

Наступного року на діяльність президента та його офісу планується витратити на 357 мільйонів гривень більше. На що мають бути витрачені ці гроші? У проєкті держбюджету сказано, що на "обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення президента України та Офісу президента України". Йдеться, зокрема, і про видатки на перельоти та кортежі глави держави. Додатково, згідно з даними Офісу президента, з бюджету фінансується утримання держдачі у Конча-Заспі, куди нещодавно після ремонту переїхав президент з родиною. Хоча напередодні вирішального другого туру президентських виборів у квітні 2019-го Зеленський запевняв, що не буде користуватися державними резиденціями.