Бюджет-2021: Зеленський стає "дорожчим"? (відео)

У проєкті держбюджету на 2021 рік планується витрати на діяльність Володимира Зеленського та його Офісу майже на 40% більше, ніж цього року - понад 1 мільярд гривень. Чому на главу держави планують витрачати більше?
Наступного року на діяльність президента та його офісу планується витратити на 357 мільйонів гривень більше. На що мають бути витрачені ці гроші? У проєкті держбюджету сказано, що на "обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення президента України та Офісу президента України". Йдеться, зокрема, і про видатки на перельоти та кортежі глави держави. Додатково, згідно з даними Офісу президента, з бюджету фінансується утримання держдачі у Конча-Заспі, куди нещодавно після ремонту переїхав президент з родиною. Хоча напередодні вирішального другого туру президентських виборів у квітні 2019-го Зеленський запевняв, що не буде користуватися державними резиденціями.
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