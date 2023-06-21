Більшість німців - не проти ведучих з акцентом на ТБ і радіо
Більшість німців, майже 60 відсотків, підтримують ідею, щоб на телебаченні та радіо ведучими могли працювати журналісти, чия вимова свідчила б, що німецька мова для них - не рідна.
Кожен п'ятий - проти такої ініціативи, стільки ж - не визначились, згідно з результатами соціологічного опитування Infratest, проведеного на замовлення телерадіокомпанії NDR.
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Які є аргументи "за"
"За" висловлювались респонденти в усіх вікових групах. Що стосується представників різних партій, то лише прихильники правопопулістської "Альтернатива для Німеччини" (АдН) хочуть бачити виключно ведучих і дикторів без акценту.
Ті, хто підтримує ініціативу, виступають за рівні можливості та права як для носіїв мови, так і для людей, для яких німецька - не рідна. Вони також вважають, що це краще відобразить у ЗМІ мультикультурне суспільство країни.
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Чому є сумніви
Основний аргумент "проти" полягає в тому, що мовлення з акцентом може бути складно сприймати на слух, а розуміння поданої інформації стане обмеженим.
Дехто побоюється зниження рівня німецької літературної мови. Водночас дехто з тих, хто категорично проти ідеї, зізналися, що причиною цьому є їхні ксенофобські настрої.
Репрезентативне опитування провели онлайн 9-10 травня серед 1220 повнолітніх респондентів, передає німецьке інформаційне агентство dpa.
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