Більшість німців - не проти ведучих з акцентом на ТБ і радіо

Німці переважно схвально ставляться до того, що у ведучих теле- і радіопрограм може бути іноземний акцент, свідчить соціологія. Проти - лише прихильники правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Більшість німців, майже 60 відсотків, підтримують ідею, щоб на телебаченні та радіо ведучими могли працювати журналісти, чия вимова свідчила б, що німецька мова для них - не рідна.

Кожен п'ятий - проти такої ініціативи, стільки ж - не визначились, згідно з результатами соціологічного опитування Infratest, проведеного на замовлення телерадіокомпанії NDR.

Читайте також: Населення Німеччини рекордно зросло через біженців

Які є аргументи "за"

"За" висловлювались респонденти в усіх вікових групах. Що стосується представників різних партій, то лише прихильники правопопулістської "Альтернатива для Німеччини" (АдН) хочуть бачити виключно ведучих і дикторів без акценту.

Ті, хто підтримує ініціативу, виступають за рівні можливості та права як для носіїв мови, так і для людей, для яких німецька - не рідна. Вони також вважають, що це краще відобразить у ЗМІ мультикультурне суспільство країни.

Читайте також: "Альтернатива для Німеччини" планує кампанію за вихід з ЄС

Чому є сумніви

Основний аргумент "проти" полягає в тому, що мовлення з акцентом може бути складно сприймати на слух, а розуміння поданої інформації стане обмеженим.

Дехто побоюється зниження рівня німецької літературної мови. Водночас дехто з тих, хто категорично проти ідеї, зізналися, що причиною цьому є їхні ксенофобські настрої.

Репрезентативне опитування провели онлайн 9-10 травня серед 1220 повнолітніх респондентів, передає німецьке інформаційне агентство dpa.

Читайте також: На роботу й навчання в Німеччину - мовні сертифікати, які визнають у німецьких ВНЗ