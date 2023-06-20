Населення Німеччини рекордно зросло через біженців

Населення Німеччини зросло в 2022 році на 1,3 відсотка або на 1,1 мільйона осіб, повідомило федеральне статистичне відомство. До кінця минулого року у ФРН мешкали 84,4 мільйона осіб: близько 72 мільйонів німців і 12,3 мільйона людей з іноземним громадянством.

Експерти пояснюють збільшення населення ростом кількості мігрантів: у 2022 році до країни приїхали майже 1,5 мільйона осіб, що у понад чотири рази більше, ніж роком раніше.

Більшість тих, хто приїхав, - громадяни України. Загалом з усіх іноземців, які проживають у Німеччині, максимальна кількість громадян Туреччини - 1,34 мільйона людей. Українці - на другому місці - 1,05 мільйона. Від початку повномасштабної війни Росії проти України кількість українців, які проживають в Німеччині, збільшилася в шість разів. На третьому місці - громадяни Сирії - 883 тисячі осіб.

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Іноземці молодші за німців

Частка іноземців у загальній кількості населення Німеччини збільшилась з 13,1 до 14,6 відсотка, тоді як кількість німецьких громадян скоротилася на 0,4 відсотка. У 2022 році кількість смертей у країні на 327 тисяч перевищила кількість народжень. У 2021 році цей показник становив 228 тисяч. Експерти пов'язують ці цифри з пандемією коронавірусу.

Вік іноземців значно відрізняється від німців. Так, 18,6 відсотка місцевого населення - молодше 20 років, 49 відсотків становлять люди віком від 20 до 59 років, а 32,4 відсотка - старші 59 років. Серед іноземців, 20,2 відсотка - молодші 20 років, 67,4 відсотка - віком від 20 до 59 років, а 12,4 відсотка - старші 59 років. У підсумку середній вік населення Німеччини становить 44,6 року.

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