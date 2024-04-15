Опитування: Більшість людей у світі не чекають миру у 2024-у

У жовтні-грудні 2023 року всесвітньо відомий інститут досліджень Gallup International провів своє щорічне опитування у 41 країні. Всього було опитано більше 40 тисяч людей.

Більшість людей у всьому світі очікують, що 2024 рік буде відзначатися неспокоєм, а не миром. Як повідомила у понеділок, 15 квітня, соціологічна група "Рейтинг", про це свідчать результати опитування, яке у жовтні-грудні 2023 року провів всесвітньо відомий інститут досліджень Gallup International.

"Загалом, близько 40 відсотків опитаних у всьому світі очікують кращого майбутнього року, близько 25 відсотків - очікують гіршого. Ще третина очікують такого ж року, як попередній. Більшість людей по всьому світу очікує, що 2024 рік буде відзначатися неспокоєм, а не миром. Більшість також прогнозують економічні труднощі, а не економічне процвітання у наступному (2024-му - Ред.) році", - йдеться у повідомленні.

При цьому західні країни визначаються більшою стурбованістю, а найнижчий рівень очікувань на позитивні зміни у 2024 році демонструють європейські країни. Найпозитивніші очікування мають країни Глобального Півдня та Далекого Сходу. Так, у Афганістані та Індонезії показник позитивних очікувань щодо миру та війни сягнув 68 відсотків.

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Як наголошують у соціологічній групі "Рейтинг", яка на замовлення Gallup International проводила опитування в Україні, українці демонструють більш позитивні очікування щодо 2024 року порівняно з жителями інших країн - кожен другий сподівається на кращий рік, ніж попередній.

"В Україні 26 відсотків очікують більш мирного року, 33 відсотки - більш неспокійного і 36 відсотків - такого ж. Решта не змогли відповісти", - також констатують соціологи.

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Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey є щорічною традицією, започаткованою у 1977 рокці Цього разу проєкт реалізували в 41 країні світу, всього було опитано 40 428 людей - у кожній країні під час опитування протягом жовтня-грудня 2023 року репрезентативна вибірка склала близько 1000 людей.

Нагадаємо, що в Індексі щастя українці посідають 38 місце з 44, свідчать результати міжнародного опитування Gallup, оприлюдненого 2 лютого.