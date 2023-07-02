  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоБілорусь

На білоруському посольстві в Гаазі написали "Лука терорист"

Павло Мильников | Віолетта Чайковська
1 год. тому

У будівлі білоруського посольства в Нідерландах розбили вікна, а на фасаді написали "Лука терорист" і "Живе Білорусь!". Поліція затримала підозрюваного.

https://p.dw.com/p/4TK7S
На будівлі посольства Білорусі в Гаазі написали "Лука терорист" і "Живе Білорусь!".
На будівлі посольства Білорусі в Гаазі написали "Лука терорист" і "Живе Білорусь!". Фото: Phil Nijhuis/ANP/IMAGO

У ніч на неділю, 2 липня, на посольство Білорусі в Нідерландах був скоєний напад, повідомляє регіональний мовник Omroep West.

У будівлі посольства в Гаазі розбили три вікна, а на фасад нанесли написи "Живе Білорусь!" і "Лука терорист", очевидно маючи на увазі білоруського правителя Олександра Лукашенка.

Поліція затримала підозрюваного - 31-річного чоловіка. Правоохоронці проводять розслідування.

Читайте також: Столтенберг: НАТО готове захищатися від "Москви чи Мінська"

Напад засудив депутат парламенту Нідерландів від ліволіберальної партії "Демократи 66" Сьорд Сьордсма. "Як би справедливо ви не гнівалися на режим Білорусі, Росії чи інших країн, не нападайте на їхні посольства або резиденції", - написав він у Twitter. На думку політика, такі дії роблять нідерландських дипломатів за кордоном вразливішими.

Читайте також: Зеленський доручив посилити кордон з Білоруссю

Контрабанда та волонтерство у прикордонному з Білоруссю селі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки одного з російських обстрілів Херсона (архівне фото)

РФ обстріляла житловий район Херсона: четверо поранених

Конфлікти26 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Зал засідань Європейської ради в Брюсселі

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Саміт ЄС - від гарантій безпеки до заморожених активів

Політика30 червня 2023 р.
"Мерсі, Вагнер" - російські найманці здобули популярність у деяких нестабільних регіонах Африки

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

ПВК "Вагнер" в Африці. Що буде після заколоту Пригожина?

Політика30 червня 2023 р.
Німецький експерт: Російські мільярди не конфісковуватимуть до кінця війни або вироків у Гаазі

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

"Російські мільярди поки що не конфіскують"

Політика30 червня 2023 р.
external

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Навчання з радіаційної безпеки на випадок теракту на ЗАЕС

Конфлікти30 червня 2023 р.02:36 хв.
Спалені автомобілі після заворушень у Неї-сюр-Марн, 29 червня 2023

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Франція у вогні: вбивство підлітка й поліцейське насильство

Закон і право30 червня 2023 р.
General Ben Hodges im DW-Interview

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Ходжес про ЗАЕС, реакцію НАТО і бунт Пригожина-Суровікіна

Політика30 червня 2023 р.18:44 хв.
На головну сторінку