Зеленський доручив посилити кордон з Білоруссю

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорили ситуацію на фронті та доручили посилити кордон України з Білоруссю. Тим часом у генштабі ЗСУ заявили про успіхи на півдні.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 30 червня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача та доручив посилити північний кордон України. Про це він повідомив у Telegram, де наголосив, що ситуація в Білорусі "на постійному контролі".



"Рішенням Ставки - головкому Залужному та командувачу "Півночі" Наєву - виконати комплекс заходів із підсилення цього напрямку", - заявив президент.

Крім того, на засіданні обговорили ситуацію на фронті, "рух вперед" та посилення операцій Збройних сил України додатковими артсистемами та снарядами.

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Генштаб ЗСУ заявив про успіхі на півдні

Тим часом генеральний штаб ЗСУ вдень 30 червня повідомив, що українські підрозділи досягли часткового успіху і закріплюються на кількох напрямках у Запорізькій та Донецькій областях. Зокрема, вони продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках, наголошується у повідомленні у Facebook.

"На напрямках Левадне - Приютне, Мала Токмачка - Очеретувате мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат. На напрямі Привілля - Залізнянського наші воїни також мали частковий успіх, що закріплюються на досягнутих рубежах", - зазначає український генштаб. Крім того, за його даними, ЗСУ продовжують тиск на противника на флангах Бахмута та вибивають його із захоплених позицій.

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ЗСУ наступають на Бахмутському напрямку

У свою чергу заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі українського телемарафону заявила про впевнений поступ ЗСУ флангами навколо Бахмута. "У саме місто ми не заходили. Ми зараз контролюємо південно-західні околиці міста. Але основні бої - навколо. Там йде наступ за кількома напрямками. Це просування по всіх напрямках, якими ми рухаємося. Водночас ворог підтягнув туди велику кількість сил", - зазначила вона.

За словами Маляр, на півдні України продовжується вирівнювання фронту та закріплення ЗСУ на необхідних рубежах. "На півдні ми рухаємося з різним успіхом: десь більше кілометра, десь менше, десь буває до двох кілометрів - по-різному", - додала представниця українського міноборони.